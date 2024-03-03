Манкунианское дерби и "эль-класико" без "Реала"

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АПЛ. 27-й тур. "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед". 3 марта, 20:30 (время Астаны)

"Сити" – действующий чемпион Англии, сильнейший клуб Европы и мира. Все эти титулы "горожане" сохраняют шансы защитить и в этом сезоне. "Юнайтед" же восемь лет не выигрывал никаких трофеев, за исключением прошлогоднего Кубка лиги. Да и этот успех "красные дьяволы" повторить не смогут, так как у награды уже появился новый обладатель – "Ливерпуль".

Команда Пепа Гвардиолы имеет в своем активе 11-матчевую беспроигрышную серию в АПЛ, тогда как коллектив Эрика тен Хага только в минувшем туре потерпел домашнее поражение от более чем скромного "Фулхэма" (1:2).

"Сити" выиграл оба последних очных противостояния и пять из шести предыдущих, причем в трех случаях победы "горожан" оказывались разгромными. В конце концов, в таблице между земляками пропасть, измеряемая 15-ю очками. То есть фаворит в манкунианском дерби вполне очевиден.

А тут еще Эрлинг Холанн с Кевином Де Брейне разошлись не на шутку. В недавнем матче Кубка Англии норвежский форвард отметился пятью забитыми мячами в ворота "Лутона", а бельгийский полузащитник стал в этой игре автором четырех результативных передач.

Эксперты Olimpbet не видят, за счет чего "красные дьяволы" способны осложнить жизнь "горожанам": П1 – 1.28, Х – 6.56, П2 – 9.75. А гол Холанна букмекер № 1 в Казахстане считает даже более вероятным событием, чем мяч, забитый любым игроком МЮ – кэфы 1.49 и 1.67 соответственно.

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Фото: Olimpbet

Ла Лига. 27-й тур. "Атлетик" – "Барселона". 4 марта, 01:00

Любителям футбола, особенно испанского, прекрасно известно, что понятие "эль-класико" не ограничивается противостоянием "Реала" и "Барселоны". Матчи "королевского клуба" и "блауграны" против "Атлетика" имеют такой же статус, так как только три этих клуба никогда в своей истории не покидали Примеру.

Причем нельзя сказать, что клуб из Бильбао чувствует себя "бедным родственником" по отношению к мадридскому и каталонскому грандам. К примеру, два года назад баски обыграли "сливочных" в финале Кубка Испании, а уже в этом розыгрыше турнира на стадии 1/8-й они выбили "Барсу".

Правда, в Ла Лиге "Атлетику" не удается столь же успешно противостоять сильнейшим клубам страны. Прежде всего – "сине-гранатовым". В рамках национального первенства баски не побеждали каталонцев с августа 2018-го года. А четыре последние встречи в Ла Лиге они проиграли "Барселоне" с общим счетом 0:10.

Но сейчас аналитики Olimpbet не видят фаворита в матче на "Сен-Мамесе", отдавая лишь символическое предпочтение гостям: П1 – 2.86, Х – 3.55, П2 – 2.42.

При этом самый популярный букмекер страны надеется, что игроки обеих команд порадуют болельщиков результативным футболом: Тот (2.5) М – 2.13, Б – 1.74.

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Источник: Olimpbet Arena