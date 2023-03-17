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Глава Миссии ПА ОДКБ: Мы впечатлены числом кандидатов по округам в Казахстане

Казахстан выборы ОДКБ наблюдатели ЦИК РК Фото: Zakon.kz
Глава Миссии наблюдателей за выборами от Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Александр Маркевич поделился в ЦИК впечатлениями от казахстанской электоральной кампании, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Александр Маркевич отметил системную работу ЦИК по подготовке к выборам в Казахстане.

"Большая работа проведена, чтобы политические партии в Казахстане активно включились в избирательный процесс. Выборы проходят по смешанной системе. Когда нам сообщили, сколько кандидатов зарегистрировано по мажоритарным округам, мы были впечатлены тем интересом, который граждане проявляют к участию в политической жизни Казахстана". Александр Маркевич

Маркевич также подчеркнул, что как представитель белорусского Парламента он внимательно изучает казахстанский опыт.

"25 февраля 2024 года у нас в Беларуси будет проведен единый день голосования, где будут избираться депутаты нижней палаты белорусского Парламента и депутаты местных советов областного, городского, районного звена и сельских советов. Поэтому тот опыт, который мы получим (в Казахстане. – Прим. ред.), конечно, будет проанализирован, и мы какие-то подходы тоже будем использовать для проведения единого дня голосования в Республике Беларусь". Александр Маркевич

В Миссии ПА ОДКБ 11 человек, они представляют все страны, кроме Казахстана, входящие в организацию, – Армению, Беларусь, Кыргызстан, РФ и Таджикистан.

По данным ЦИК, по 29 территориальным округам на выборы в Мажилис зарегистрировано 435 кандидатов, в среднем конкуренция на один мандат – 15 человек. 

Выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней состоятся 19 марта.

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ЦИК РК Выборы в Мажилис ОДКБ Казахстан
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