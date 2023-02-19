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Какова конкуренция за место в Мажилисе и маслихатах, рассказали в ЦИК

Какова конкуренция за место в Мажилисе и маслихатах рассказали в ЦИК Фото: пресс-служба Мажилиса
Председатель ЦИК Нурлан Абдиров подчеркнул, что среди кандидатов на выборы в Мажилис есть и возрастные, и молодые, есть те, кому только исполнилось 20 лет, сообщает Zakon.kz.

Это все соответствует требованиям законодательства.

В Мажилис по партийным спискам 7 политических партий зарегистрирован 281 кандидат, по одномандатным округам в мажилис – 435 кандидатов. Это в среднем конкуренция на один мандат – 15 человек.

В Маслихаты по 118 партийным спискам 1447 кандидатов, по одномандатным территориальным округам – 10 288 кандидатов. Они будут бороться за 3081 мандат, средняя конкуренция – более 3 претендентов на один мандат. Всего в ЦИК и территориальных избиркомах зарегистрирован 12 451 кандидат.

Мажилис состоит из 98 депутатов, 29 из них избираются по одномандатным территориальным округам. На основании данных, которые поступили из регионов, подведен итог выдвижения.

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