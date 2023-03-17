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Законодательство РК

Школьник скончался при неизвестных обстоятельствах в Алматинской области

Школьник скончался при неизвестных обстоятельствах в Алматинской области Фото: Zakon.kz
В социальных сетях 17 марта 2023 года появилась информация, что в Алматинской области неизвестные жестоко избили девятиклассника, в результате чего он умер в больнице. В полиции заявили, что по данному факту проводятся следственные действия, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется в одном из Telegram-каналов, трагедия произошла в Енбекшиказахском районе.

Редакция Zakon.kz обратилась за официальным комментарием в областной департамент полиции.

"13 марта в УП Енбекшиказахского района обратился местный житель с заявлением о привлечении к уголовной ответственности неизвестных, которые нанесли телесные повреждения несовершеннолетнему сыну. Обращение было зарегистрировано в ЕРДР по ст. 106 УК РК ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). На следующий день несовершеннолетний скончался в медицинском учреждении".Пресс-служба ДП Алматинской области

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся следственные действия.

"Протоколом осмотра трупа установлено, что на теле ребенка признаков насильственной смерти не имеется. Назначена судебно-медицинская экспертиза с постановкой вопросов, необходимых для установления причины смерти. Окончательное процессуальное решение по уголовному делу будет принято по завершению экспертного исследования".Пресс-служба ДП Алматинской области

Иная информация, как отметили в ведомстве, в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

В Алматы в ночь на 15 марта зарезали мужчину. Убийство произошло в мкр. "Самал-3" на детской площадке. Погибшего обнаружили под окнами жилого дома у лавочек. Подозреваемый был задержан по горячим следам и взят под стражу.

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Динара Халдарова
Алматинская область Енбекшиказахский район
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