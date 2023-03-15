Мужчину зарезали в Алматы
Фото: unsplash
В социальных сетях появилась информация, что в ночь на 15 марта 2023 года в мкр. "Самал-3" зарезали парня. Корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что подозреваемый задержан.
Согласно информации, размещенной в Telegram-канале egov.press, убийство произошло на детской площадке, погибшего обнаружили под окнами жилого дома у лавочек.
Фото: Telegram/egovpress
Как рассказали в полиции, данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 99 УК РК ("Убийство"), расследуется Управлением полиции Медеуского района по территориальности.
"По предварительным данным, 35-летний мужчина был ранен ножом своим знакомым в результате ссоры, возникшей в ходе совместного распития спиртных напитков. Подозреваемый – гражданин Д. 2001 г. р. – был задержан по горячим следам".Пресс-служба ДП Алматы
Фото: пресс-служба ДП Алматы
В городском ДП подчеркнули, что подозреваемый взят под стражу.
10 января 2023 года стало известно о страшной трагедии – в Жаркенте зарезали трехмесячную девочку. Уголовное дело было взято на особый контроль Департаментом полиции Жетысуской области.
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