Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Мужчину зарезали в Алматы

Мужчину зарезали в Алматы Фото: unsplash
В социальных сетях появилась информация, что в ночь на 15 марта 2023 года в мкр. "Самал-3" зарезали парня. Корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что подозреваемый задержан.

Согласно информации, размещенной в Telegram-канале egov.press, убийство произошло на детской площадке, погибшего обнаружили под окнами жилого дома у лавочек.

Парня зарезали в Алматы

Фото: Telegram/egovpress

Как рассказали в полиции, данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 99 УК РК ("Убийство"), расследуется Управлением полиции Медеуского района по территориальности.

"По предварительным данным, 35-летний мужчина был ранен ножом своим знакомым в результате ссоры, возникшей в ходе совместного распития спиртных напитков. Подозреваемый – гражданин Д. 2001 г. р. – был задержан по горячим следам".Пресс-служба ДП Алматы
Парня зарезали в Алматы

Фото: пресс-служба ДП Алматы

В городском ДП подчеркнули, что подозреваемый взят под стражу.

Новость по теме

Астанчанин выбросил из окна племянника, зарезал тещу и спрыгнул с седьмого этажа

10 января 2023 года стало известно о страшной трагедии – в Жаркенте зарезали трехмесячную девочку. Уголовное дело было взято на особый контроль Департаментом полиции Жетысуской области.

Читайте также

Главное к утру: паводки, цены на бензин, дело Сатыбалды

Ребенок скончался после пожара в Карагандинской области

Жителей поселка в пригороде Уральска эвакуируют из-за паводка

Динара Халдарова
ДП Алматы Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Уилла Смита высмеяли на Оскаре
Уилла Смита высмеяли на церемонии "Оскар"
Казахстан Алагузов Гульмира Сатыбалды суд
Турсенгали Алагузов рассказал, как Гульмира Сатыбалды требовала отдать ей бизнес
диджей
Шакира попала в Книгу рекордов Гиннесса с песней о муже-изменнике
Стала известна дата начала священного месяца Рамадан
Стала известна дата начала священного месяца Рамадан
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления