Мужчину зарезали в Алматы

В социальных сетях появилась информация, что в ночь на 15 марта 2023 года в мкр. "Самал-3" зарезали парня. Корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что подозреваемый задержан.

Согласно информации, размещенной в Telegram-канале egov.press, убийство произошло на детской площадке, погибшего обнаружили под окнами жилого дома у лавочек.

Фото: Telegram/egovpress

Как рассказали в полиции, данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 99 УК РК ("Убийство"), расследуется Управлением полиции Медеуского района по территориальности.



"По предварительным данным, 35-летний мужчина был ранен ножом своим знакомым в результате ссоры, возникшей в ходе совместного распития спиртных напитков. Подозреваемый – гражданин Д. 2001 г. р. – был задержан по горячим следам". Пресс-служба ДП Алматы

Фото: пресс-служба ДП Алматы

В городском ДП подчеркнули, что подозреваемый взят под стражу.

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