До миллиона рыб погибло в Австралии

В реке Дарлинг в австралийском штате Новый Южный Уэльс погибло до миллиона рыб. В этой реке и ранее наблюдались случаи массовой гибели рыб, сообщает Zakon.kz.

Власти заявили, что погибла преимущественно костлявая сельдь (костлявый лещ), а также другие крупнотелые виды, сообщает New Zealand Herald.



Отмечается, что в период наводнений численность популяций рыб бурно растет, а затем может наблюдаться значительная смертность или когда потоки возвращаются к нормальным уровням. Рыбы также могут быть более восприимчивы к экологическим стрессам, таким как низкий уровень кислорода, особенно в экстремальных условиях, таких как повышенная температура, наблюдаемая в настоящее время в этом районе.





A fresh maior fish kill at Menindee Weir pool near Broken Hill. Locals say one million dead. @2GB873 @9NewsSyd pic.twitter.com/YCkA78NbgL — Chris O'Keefe (@cokeefe9) March 17, 2023

Власти заявили, что гибель рыбы связана с низким уровнем кислорода в воде (гипоксией) по мере отступления паводковых вод. Они продолжают работу по ликвидации последствий.