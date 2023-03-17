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До миллиона рыб погибло в Австралии

гибель рыбы Фото: скриншот видео
В реке Дарлинг в австралийском штате Новый Южный Уэльс погибло до миллиона рыб. В этой реке и ранее наблюдались случаи массовой гибели рыб, сообщает Zakon.kz.

Власти заявили, что погибла преимущественно костлявая сельдь (костлявый лещ), а также другие крупнотелые виды, сообщает New Zealand Herald.

Отмечается, что в период наводнений численность популяций рыб бурно растет, а затем может наблюдаться значительная смертность или когда потоки возвращаются к нормальным уровням. Рыбы также могут быть более восприимчивы к экологическим стрессам, таким как низкий уровень кислорода, особенно в экстремальных условиях, таких как повышенная температура, наблюдаемая в настоящее время в этом районе.


Власти заявили, что гибель рыбы связана с низким уровнем кислорода в воде (гипоксией) по мере отступления паводковых вод. Они продолжают работу по ликвидации последствий. 

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