До миллиона рыб погибло в Австралии
Власти заявили, что погибла преимущественно костлявая сельдь (костлявый лещ), а также другие крупнотелые виды, сообщает New Zealand Herald.
Отмечается, что в период наводнений численность популяций рыб бурно растет, а затем может наблюдаться значительная смертность или когда потоки возвращаются к нормальным уровням. Рыбы также могут быть более восприимчивы к экологическим стрессам, таким как низкий уровень кислорода, особенно в экстремальных условиях, таких как повышенная температура, наблюдаемая в настоящее время в этом районе.
A fresh maior fish kill at Menindee Weir pool near Broken Hill. Locals say one million dead. @2GB873 @9NewsSyd pic.twitter.com/YCkA78NbgL— Chris O'Keefe (@cokeefe9) March 17, 2023
Власти заявили, что гибель рыбы связана с низким уровнем кислорода в воде (гипоксией) по мере отступления паводковых вод. Они продолжают работу по ликвидации последствий.