До миллиона рыб погибло в Австралии

Власти заявили, что погибла преимущественно костлявая сельдь (костлявый лещ), а также другие крупнотелые виды, сообщает New Zealand Herald.



Отмечается, что в период наводнений численность популяций рыб бурно растет, а затем может наблюдаться значительная смертность или когда потоки возвращаются к нормальным уровням. Рыбы также могут быть более восприимчивы к экологическим стрессам, таким как низкий уровень кислорода, особенно в экстремальных условиях, таких как повышенная температура, наблюдаемая в настоящее время в этом районе.

A fresh maior fish kill at Menindee Weir pool near Broken Hill. Locals say one million dead. @2GB873 @9NewsSyd pic.twitter.com/YCkA78NbgL