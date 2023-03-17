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Павел Колмаков завоевал "серебро" Кубка мира по фристайлу в Алматы

Фристайл КМ Серебро Фото: Instagram/kolmakov_pavel
В предгорье Алматы проходит Кубок мира по фристайлу. В состязаниях по индивидуальному могулу среди мужчин медаль серебряного качества завоевал казахстанец Павел Колмаков, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанский могулист Павел Колмаков поднялся на вторую ступень пьедестала почета Кубка мира, он получил оценку 78,72 балла от судей.

А чемпионом алматинских соревнований стал канадец Микаэль Кингсбери (85,67). Бронзовая медаль у австралийца Грэма Мэтта (78,42). 

В женских состязаниях Кубка мира в индивидуальном могуле казахстанка Аяулым Амренова пока без наград. Ее результат – 66,76 балла – позволил ей занять всего лишь 12-е место.

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Куандык Шынасилов
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