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Павел Колмаков стал серебряным призером этапа Кубка мира по фристайл-могулу

Павел Колмаков, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2024 15:10 Фото: НОК РК
Лидер Казахстана по фристайл-могулу Павел Колмаков стал серебряным призером этапа Кубка мира в Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на НОК РК.

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В полуфинале Колмаков опередил финна Севери Виерелы, а в большом финале встретился с титулованным канадцем Микаэлем Кингсбери.

В решающем заезде казахстанец уступил Кингсбери и завоевал серебряную медаль.

В первый соревновательный день этапа Кубка мира по фристайл-могулу лидеры сборной Казахстана не смогли завоевать медали.

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