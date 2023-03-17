Астанчане о выборах: Голосуя на выборах, мы выбираем свое будущее

С таким настроем намерены пойти на предстоящие выборы жители столицы. Выборы депутатов в Мажилис и маслихаты состоятся уже в это воскресенье, 19 марта.

Пойти на выборы – это долг каждого гражданина страны. Так считает большинство опрошенных нами жителей столицы. Многие отмечают: грядут перемены, и поэтому нельзя оставаться в стороне.

Каждый голос решает. Если дома останусь, например, кажется, это такие безразличные люди, которые не думают о будущем. Те, которые пойдут, – это которые болеют за будущее нашей страны.

Я с супругой, сын и дочь пойдем на выборы. От этого зависит будущее страны.

Чем лучше сидеть дома и говорить: "Власть ничего не делает", пойдем и сделаем свой выбор. 20 февраля мне исполнилось 18, это мои первые выборы.

Избирательные участки, как отмечено в сюжете телеканала "Астаны", продолжают активную подготовку к выборам. К примеру, на 58-м избирательном участке Астаны зарегистрированы 2600 потенциальных избирателей.



Всего в Астане 417 избирательных участков. Из них 305 – открытые. Особое внимание уделили людям с ограниченными возможностями.

"Отдельный стол для них поставлен, отдельный компьютер будет для них, также отдельная кабина для наших избирателей-инвалидов. Сопровождающим разрешается сопровождать тех людей, которые сами самостоятельно ходить не могут. А также члены комиссии могут выезжать на дом, если они не в состоянии приехать голосовать". Кымбат Ергебаева, председатель избирательного участка №58





Голосование пройдет по новым правилам. Впервые с 2004 года депутатов будут избирать по смешанной системе – казахстанцы смогут голосовать не только за партийных, но и за независимых кандидатов.