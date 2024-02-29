Выборы сельских акимов в ЗКО: казахстанцы выбирают свое будущее

Жители ЗКО готовятся к очередным выборам – в начале марта жители четырех сельских округов выберут себе акимов. Это голосование, по сути, определит дальнейшую судьбу каждого округа и то, насколько комфортно и спокойно будут люди жить.

Журналист портала Zakon.kz встретился с членом областной избирательной комиссии Асыланбеком Губашевым и выяснил, как идет подготовка к будущим выборам, интересует ли население выборный процесс и есть ли у сельчан доверие к кандидатам.

3 марта 2024 года в трех районах ЗКО жители 4 сельских округов выберут для себя новых акимов – выборы пройдут в селах Амангельды Таскалинского района, Ардак и Чингирлау – Чингирлауского района и Куйгенгуль – Жанибекского района.

Это первые выборы-2024. В 2024 году истекают сроки полномочий 25 сельских акимов, и в течение года население получит возможность выбрать для своих сел новых руководителей.

– Как идет подготовка к выборам сельских акимов сейчас?

– Прежде всего хочу отметить, что выборы акимов всех уровней – это основа политической реформы, которую предлагает наш президент.

Страна пошагово идет к выборам акимов на всех уровнях государственной власти. И интерес к выборному процессу нарастает.

Я считаю, что для того, чтобы население с чувством долга и удовлетворенности шло на выборы, должна быть здоровая конкуренция среди кандидатов в акимы. Во-вторых, нужны интересные, проработанные предвыборные программы, которые охватывают все проблемные вопросы в жизни сельчан и дают ответы на вопрос: "Как новый аким намерен добиваться их разрешения?"

Очень важна активность самого электората - местного сообщества: насколько люди готовы участвовать в решении тех или иных социальных вопросов своего села?

Есть села, где люди живо обсуждают проблемы своего округа, собирают собрания, создают группы в WhatsApp, в других мессенджерах, чтобы сообща принимать решения по жизненно важным вопросам.

Там, где люди неравнодушные и хотят улучшить жизнь в своем селе, выборы проходят на хорошем организационном уровне. Уже начата достаточно оживленная работа с электоратом, есть большое поле для деятельности политических партий.

На данный момент зарегистрированы заявки на участие в выборах от 12 кандидатов (из них 9 - это государственные служащие, 2 - работники бюджетной сферы и 1 – представитель бизнеса). Средний возраст кандидатов заметно помолодел, по сравнению с прошлыми годами, он составил 38,5 лет (в противовес 45 – годом ранее).

Все кандидаты сейчас активно проводят свою агитационную работу. Эти люди – из числа местных жителей сел или же районных центров, они непосредственно знают реалии жизни сельчан и предлагают в своих предвыборных программах те проблемы и пути их решения, которые давно назрели в этих округах.

– Кто имеет право выдвинуть свою кандидатуру на пост акима сельского округа?

– Согласно требованиям законодательства РК "О государственной службе", стать акимом округа может человек, имеющий опыт работы не менее 3 лет на руководящей должности в частном бизнесе или на государственной службе.

У него должно быть высшее образование, и отсутствовать судимости.

Соответствует ли кандидат в акимы села всем квалификационным требованиям, это решают сотрудники департамента Агентства по делам госслужбы по ЗКО. Именно им избиркомы сдают все документы кандидатов, чтобы провести проверку на соответствие законодательству РК "О государственной службе".

Если кандидат этим требованиям соответствует, тогда принимается решение о регистрации его в качестве участника выборов.

Чтобы участвовать в выборной гонке, все кандидаты в акимы округов должны сделать взнос – 1 минимальную заработную плату на счет местного избирательной комиссии, для выдвиженцев от политических партий этот взнос составил 5 минимальных зарплат.

– Как будет проходить выборный процесс в селах? Есть ли утвержденный состав избиркомов в округах, где пройдут выборы акимов?

– Областная избирательная комиссия с начала года проводит обучение всех вновь избранных членов избиркомов по региону. Наши коллеги буквально вчера вернулись из Чингирлауского района, где они проводили семинар с участием 40 членов избиркомов Чингирлауского района, которые будут задействованы в избирательном процессе. По словам моих коллег, у членов комиссий есть большая заинтересованность в проведении данных выборов.

Сотрудники избиркомов провели подворный обход в селах, где состоятся выборы – люди предупреждены, приглашены на избирательные участки, теперь решение остается за ними.

С прошлого года мы внедрили практику проведения дебатов среди кандидатов в сельские акимы. Их организует областная избирательная комиссия при содействии избиркомов на местах - в районах ЗКО.

Такие встречи повышают интерес электората к выборному процессу, дают возможность населению воочию увидеть кандидатов, задать им свои вопросы, понять, кто из них чем дышит, и кто способен поменять их жизнь в лучшую сторону.

Мы заранее оповещаем население о проведении дебатов, заранее приглашаем на них кандидатов в акимы и ведем трансляцию встреч в социальных сетях, чтобы как можно больше людей могли посмотреть, послушать кандидатов, которые хотели бы занять лидирующие посты в сельских акиматах.

Практически нет ни одного кандидата в акимы, кто отказался бы от участия в таких дебатных турнирах. Они все очень уверенно ведут себя, стараются четко и ясно доносить свои предвыборные программы до сельчан.

– Что дают дебатные турниры избирателям и тем, кого они избирают?

– Дебаты оживляют агитационную кампанию. Мы видим живой интерес к дебатам с обеих сторон. Эти выборы касаются непосредственно сельчан, от их выбора зависит качество жизни в их сельских округах. Поэтому жители сел с удовольствием приходят на дебаты, задают кандидатам вопросы.

Для кандидатов это – дополнительная возможность привлечь к себе внимание избирателей, показать лучшие стороны своей предвыборной программы.

Мы провели уже дебаты в двух населенных пунктах – в селе Куйгенколь Жанибекского района и селе Амангельды Таскалинского района. В планах – проведение дебатов в Чингирлауском районе.

В селе Амангельды дебаты прошли очень активно. Люди задавали очень много вопросов, Они болеют душой за будущее своего села, что не может нас не радовать – люди хотят знать, кого они выберут главой своего округа и как тот будет развиваться под новым руководством.

В селе Куйгенколь инициативность со стороны местных жителей была низкой. Люди хоть и пришли на дебаты, но кандидатам в акимы округа, острых, резких вопросов практически не задавали, не пытались выяснить, какие пути решения проблем округа видит каждый из кандидатов в акимы.

– Происходят ли на дебатах такие ситуации, когда население предлагает кому-то из кандидатов не баллотироваться, потому что люди ему не верят?

– Да, на прошедших в 2023 году выборах сельских акимов была такая ситуация, когда несколько избирателей усомнились в репутации кандидата и высказывались резко против его участия в выборах. Но кандидат в акимы пытался держать лицо и не отказался от дальнейшей политической борьбы. Но в итоге этот выдвиженец все-таки выборы проиграл.

– Выборы сельских акимов в ЗКО идут уже 4 года подряд. Сколько глав сельских округов в итоге были избраны народом?

– С 2021 года по сей день мы выбрали 113 сельских акимов, всего их 151.

Только за прошедший 2023 год в ЗКО избрали 37 акимов сельских округов, хотя изначально планировали провести 25 выборов. Это произошло потому, что 12 акимов в селах досрочно прекратили свои полномочия (из них 9 ушли с должностей по семейным обстоятельствам или же в связи с переменой места жительства, еще 3 – перешли на другую государственную должность).

Из 139 кандидатов в акимы 85% – это самовыдвиженцы. Остальные были выдвинуты политической партией Amanat.

Средняя конкурентность среди выдвиженцев в 2023 году составила почти 4 кандидата на одно кресло сельского акима. Так, наибольшее количество кандидатов было выдвинуто в селе Пятимар Жангалинского района – 7 кандидатов на одно вакантное место.

Наименьшая конкурентность была зафиксирована почти в 20 сельских округах – по 3 кандидата на одно место. Хотелось бы, чтобы конкурентная борьба была сильнее – и желающих побороться за пост главы сельского акимата было побольше. Избирательный процесс и само население от усиления конкуренции только выигрывает.

По различным причинам с предвыборной гонки были сняты 27 кандидатов (11 из них не соответствовали требованиям законодательства РК "О государственной службе"). В итоге в выборах приняли участие 112 кандидатов. По всем сельским округам средняя явка избирателей составила 52%.

– Кого население выбирает в акимы сельских округов?

– Если смотреть по прошедшему, 2023, году, то это абсолютно разные люди. Из 37 избранных акимов 26 и до избрания на новую должность работали на государственной службе, еще 17 человек были впервые выбраны акимами (обновление кадрового состава в итоге составило 46%). В селе Конекеткен Акжайыкского района акимом была избрана женщина (ей 58 лет, это самый возрастной аким из числа новоизбранных). Средний возраст избранных акимов – 45 лет. Самому молодому акиму - 32 года, он возглавил село Узунколь, Жанибекского района.

Хочу отметить, что в выборной гонке не участвуют случайные люди. Даже самовыдвиженцы просто так не приходят к решению выдвинуть свою кандидатуру на должность акима. Это люди, которые имеют высшее образование, опыт работы с людьми. Они разрабатывают предвыборные программы, соизмеряют свои силы с конкурентами, проводят агитационные встречи с населением.

– Явка избирателей в пределах 52% – это хороший показатель или же плохой?

– Учитывая тот факт, что 2023 год был насыщен избирательными процессами – мы одновременно проводили выборы депутатов Мажилиса Парламента РК, выбирали депутатов маслихатов разных уровней, это хороший показатель явки избирателей.

По моим наблюдениям, в тех сельских округах, где есть явные социальные проблемы - безработица, нет сельской амбулатории или ДК, в местной школе нет капитального ремонта, плохие дороги – то в этом округе население будет активным.

Там, где социальных проблем меньше и округ находится ближе к областному центру, явка населения намного ниже. Это связано с тем, что работающее население зачастую работает в городе, проблемами округа интересуется опосредованно. Например, в селе Мичурино - ближайший пригород Уральска, на прошедших выборах акима, население показало явку 19,1%, а наибольший процент избирателей зафиксирован в селе Талдыкудук Казталовского района – 91,6 %.

– Какую явку населения вы ждете на предстоящих выборах в сельских округах?

– По факту мы ждем, что избирателей будет больше, чем в 2023 году. С каждым годом интерес населения к выборам растет - людям не все равно, кто будет верховодить в исполнительной власти их округов, кто встанет во главе округа. От того, насколько авторитетен человек, насколько напорист, активен в решении общих болевых вопросов округа, зависит, насколько комфортно и спокойно смогут люди жить в своем селе.

Сама концепция "Слышащего государства" предполагает, что на местах с населением должны работать чиновники, которые в курсе проблем сельчан и готовы их решать. При этом население должно осознавать свою ответственность: они сами выбирают того человека, который будет отвечать за судьбу своего села. Растет коллективная ответственность сельчан - выбирая акима округа, люди выбирают свое будущее.

– Как в регионе обстоит ситуация с наблюдением за выборами?

– Скажу сразу, что, вопреки расхожему мнению, наблюдатели для избиркомов – благо. В 2022 году были введены изменения в Правила аккредитации общественных объединений и некоммерческих организаций. Теперь, чтобы стать наблюдателями за выборным процессом, общественные организации должны прописать в своем Уставе , что они могут быть участниками наблюдательно процесса во время проведения выборов.

В 2023 году мы аккредитовали 22 общественных организации, которые хотят наблюдать за выборами в ЗКО. Ни одной организации мы не отказали в аккредитации после подтверждения информации об их Уставах в органах юстиции.

Я считаю, что система сдержек и противовесов в нашем регионе работает очень хорошо. За выборами у наблюдает не одна пара глаз, а целый десяток - это общественные организации "Жария", "Абырой", "Нарын жастары", "Мухит жастары", представители семи политических партий, доверенные лица кандидатов. Никаких преград, препон для наблюдателей мы не ставим, и не должны этого делать по закону.

– В 2023 году ЗКО вошла в пилотный проект по выбору акимов 3 районов. Планируются ли в регионе выборы акимов еще нескольких районов в 2024 году?

– 5 ноября 2023 года пилотно наш регион выбирал акимов трех районов - Каратобинского, Таскалинского, Бокейординского. Это уже другой уровень влияния, значительности выбора. Средний возраст кандидатов составил 41,5 лет. Самому молодому кандидату на пост акима района на тот момент исполнилось 28 лет, самому возрастному – 56. Свои кандидатуры на пост акима района выдвинули 16 человек, все мужчины. Среди них преобладали выдвиженцы с экономическим и юридическим образованием. В ходе регистрации трое кандидатов свои заявления отозвали. Явка избирателей была очень хорошая. 59,1% населения приняли участие в выборах. По их итогам двое из действующих акимов остались на своих местах: это аким Бокейординского района Нурлыбек Даумов и аким Каратобинского района - Кадыржан Суюгалиев. В Таскалинском районе победу на выборах одержал заместитель акима района Талгат Шакиров.

Пока никакой информации о том, будут ли в 2024 году в ЗКО проходить выборы акимов районов, нет. Это инициатива принадлежит маслихату. Но мы готовы к выборам любого уровня.

Членов избирательных комиссий избирают сроком на 5 лет. Чтобы наша совместная работа шла слаженно и эффективно, мы должны знать выборное законодательство. Поэтому представители избиркомов постоянно проходят обучение - повышение квалификации, тренинги по повышению знания о выборном законодательства, тестирование на знание Закона "О выборах в РК".

Мы прилагаем все усилия, чтобы выборы в регионе походили на уровне, в соответствии с законодательством РК.