К чему такая СРОчность: зачем стратегически важные отрасли хотят лишить прямого госконтроля

Сразу в нескольких министерствах Казахстана прорабатывается вопрос передачи отдельных государственных функций в саморегулирование.

То есть путем объединения представителей тех или иных профессиональных отраслей в саморегулируемые организации с обязательным членством и последующего делегирования их руководством функций госорганов. Это значит, что многие общественно-значимые сферы, напрямую контролируемые государством, вскоре будут управляться группами частных лиц, что может грозить увеличением коррупционных рисков и снижением качества работы отрасли.







Максимально пристально стоит рассматривать передачу государственных функций в сферах, напрямую связанных с обеспечением безопасности населения.





Например, в строительной деятельности – а именно над этим работают в настоящий момент в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития.





В ведомстве всерьез изучают вопрос передачи на саморегулирование таких направлений, как:





аккредитация юридических лиц, претендующих на проведение комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства объектов;

аккредитация негосударственных аттестационных центров по аттестации инженерно-технических работников, участвующих в процессе проектирования и строительства;

аттестация экспертов, осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

аккредитация юридических лиц, осуществляющих технический надзор и техническое обследование по объектам первого и второго уровней ответственности;

аккредитация организаций по управлению проектами в области архитектуры, градостроительства и строительства.



Несложно представить возможные последствия делегирования частным лицам такого объема государственных функций по надзору за строительством – достаточно вспомнить количество жертв недавних землетрясений в Турции и Сирии.









Фото: Anadolu Agency

Показательнее всего то, что разрушений в эпицентре бедствия не было лишь в одном городе Эрзине, где именно госорганы тщательно и полностью контролировали ход всех проектных, строительных и инженерно-технических работ. Теперь же, что логично, уже на всех территориях пострадавших стран резко ужесточают контроль за отраслью со стороны государства. А МИИР РК его не только ослабляет, но и практически отдает в руки прямых выгодополучателей – государство буквально дарит потенциальным нарушителям СНИПов возможность скрывать недостатки возводимых ими объектов ради увеличения собственной прибыли…

Не меньшее беспокойство вызывает происходящее в Минздраве. Во-первых, там планируют отдать на саморегулирование аккредитацию субъектов здравоохранения, осуществляющих независимую экспертизу.





С учетом того, насколько полезным и ценным порой бывает "правильное" медико-экспертное заключение, можно смело предположить, что без госконтроля эта аккредитация превратится в раздачу прилавков на сверхприбыльном рынке с выгодой для его нового руководства.



Во-вторых, саморегулируемыми видами деятельности могут стать:







сертификация специалистов санитарно-эпидемиологической службы;

сертификация специалистов в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий;

сертификация специалистов для допуска к клинической практике.



Надо ли объяснять, к каким рискам для здоровья нации может привести подобная практика в стране, где квалификация сотрудников медицинского сектора и так регулярно подвергается обоснованной критике? И где понятие "купленный диплом", к сожалению, до сих пор является частью повседневности.





В Министерстве сельского хозяйства также рассматривается ряд сфер, передача которых СРО не может не тревожить, а именно:





лицензирование ветеринарно-санитарной экспертизы продукции и сырья животного происхождения;

лицензирование производства препаратов ветеринарного назначения.



Как и в случае с тем, что прорабатывается в Минздраве, речь здесь идет в прямом смысле о здоровье нации. Ведь саморегуляторы получают карт-бланш на принятие решений в области допуска производителей на гигантский мясомолочный рынок – а кто может гарантировать беспристрастность СРО в принятии таких решений? Или отвечать за строгое следование стандартам проведения экспертизы при возможности получения огромного дохода не за верное, а за "нужное" решение? Как потребители могут быть уверены, что без прямого госконтроля животных не будут пичкать дешевыми препаратами, и что в результате не пострадают ни качество продукции, ни их собственное здоровье?





Безусловно, можно попробовать отнестись к этим процессам менее скептически. Но нельзя не вспомнить наиболее показательный результат ослабления государственного контроля в стратегически важной сфере – события 2017 года в зерновом секторе экономики, чуть не приведшие одновременно к продовольственному и банковскому кризису в стране.





Управление зерновым рынком тогда было сосредоточено в руках нескольких посреднических образований, в результате чего отрасль стала полигоном для тестирования мошеннических схем. Именно в тот период была реализована одна из самых дерзких экономических афер в истории РК, когда несколько фирм-прокладок набрали миллиардные кредиты под липовые расписки на 7 млн тонн несуществующего зерна. В итоге, когда в 2017 году схема вскрылась, банкротами объявили себя три крупнейших агрохолдинга с совокупным долгом перед банками в 4,6 млрд долларов.

И хотя публично тогда было объявлено, что восполнять потери банков государство не будет, но уже на следующий год Нацбанк отчитался об огромных убытках, а основной статьей были названы "расходы по оздоровлению банковского сектора" на 585,6 млрд тенге, что более чем в сто раз больше, чем было потрачено на аналогичные нужды годом ранее…





Стоит ли подобных рисков внедрение СРО в жизненно важные для Казахстана сферы? Неужели государство настолько устало от выполнения некоторых своих функций, что готово делегировать их, несмотря на очевидные минусы такой передачи? Если да, то за этим явно усматривается чей-то интерес и он – явно не народный. Но тем, кто продвигает столь вредоносные с точки зрения нацбезопасности идеи, следует помнить, что все мы живем уже в Новом Казахстане. Власть подает четкие сигналы об искренних намерениях строить по-настоящему сильное и справедливое государство и благодаря этому получает огромный кредит доверия со стороны общества. А вот практики различных "схематозов", мутного посредничества и разбазаривания жизненно важных секторов экономики остались в Казахстане Старом. И очень хочется верить, что навсегда.