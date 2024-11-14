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Законодательство РК

Платные дороги, техосмотр: какие изменения готовят для водителей в Министерстве транспорта

Платная дорога, платный проезд, автомобили, грузовые машины, шлагбаумы, трасса , фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 14:54 Фото: Zakon.kz
Министерство транспорта подготовило поправки к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам передачи некоторых государственных функций в области автомобильных перевозок пассажиров в саморегулирование", сообщает Zakon.kz.

В частности, добавлена отдельная статья, устанавливающая работу уполномоченной организации в сфере транспорта.

Так, говорится, что уполномоченной организацией в сфере транспорта является юридическое лицо, созданное по решению правительства РК, деятельность которой направлена на развитие транспортной сферы республики.

Уполномоченная организация в сфере транспорта осуществляет:

  • оказание аналитической, консультационной, информационной, технической поддержки уполномоченному органу;
  • разработку рекомендаций по совершенствованию законодательства РК в сфере транспорта;
  • оказание консультационной поддержки при разработке позиций на международные переговоры и проектов международных соглашений и рассмотрение иных вопросов;
  • проведение анализа транспортно-логистической сферы;
  • взаимодействие с отечественными, иностранными и международными организациями по вопросам развития сферы транспорта;
  • оказание услуг уполномоченному органу в области государственной поддержки в сфере транспорта;
  • оказывает услуги по реализации документов Системы государственного планирования в РК в сфере транспорта;
  • системную поддержку и научное обоснование проводимых реформ в сфере транспорта;
  • проведение фундаментальных и прикладных исследований в сфере транспорта;
  • разработку, сопровождение, развитие и модернизацию информационных систем в сфере транспорта;
  • проведение экспертизы технической документации информационных систем в сфере транспорта;
  • осуществление технического аудита информационных систем в сфере транспорта;
  • реализацию цифровой трансформации уполномоченного органа в сфере транспорта;
  • осуществление консультационной поддержки по применению цифровых технологий в сфере транспорта;
  • оказание методических услуг министерствам и ведомствам республики в сфере транспорта;
  • сбор и аналитическую обработку материалов для подготовки информационных сообщений, журналов, тематических сборников и научной литературы в сфере транспорта и их распространение;
  • организацию и проведение форумов, конференций, семинаров, тренингов, встреч, совещаний для расширения взаимовыгодных и международных связей в сфере транспорта, для повышения квалификации специалистов, обмена опытом с отечественными и зарубежными учеными, заключение меморандумов о сотрудничестве;
  • другие виды деятельности в соответствии с учредительными документами.  

Вместе с тем в статью о платных дорогах вносится дополнение о том, что при выявлении Национальным оператором дефекта, требующего ремонта на платном участке (зоне) автомобильной дороги, плата за проезд по нему подлежит соразмерному уменьшению на период устранения дефекта в соответствии с правилами взимания платы за проезд по платной автомобильной дороге общего пользования республиканского значения (участку).  

Также вносится дополнение о том, что при прохождении техосмотра у водителей будут проверять наличие задолженности за проезд по платным автомобильным дорогам (участкам), допущенной на транспортном средстве, представленном для прохождения технического осмотра.

В Министерстве транспорта считают, что внедрение данной нормы "повлечет за собой обеспечение взыскания задолженности с пользователей при прохождении обязательного технического осмотра без дальнейших затяжных процедур взыскания задолженности в рамках гражданского производства".

Кроме того, предлагается наделить уполномоченный орган по автомобильным дорогам полномочием по равномерному распределению объемов дорожного битума, что в целом позволит стабилизировать рынок, в том числе цены на данные виды нефтепродуктов.

Вместе с тем для повышения безопасности дорожного движения предлагается снизить возраст автомобилей, не подлежащих обязательному техосмотру, с семи до пяти лет.   

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 декабря.

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