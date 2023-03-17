"Корпорация Казахмыс" подписала соглашение с "Әділетті жол"
Фото: "Казахмыс"
Председатель правления ТОО "Корпорация Казахмыс" подписал соглашение о взаимоотношениях по вопросам социальной поддержки членов с ОО "Әділетті жол" (г. Сатпаев), сообщает Zakon.kz.
Согласно тексту соглашения, работникам "Казахмыс", являющимся членами ОО "Әділетті жол" (далее – Объединение), будет оказан комплекс мер социальной поддержки и предоставлены льготы, предусмотренные действующим в компании коллективным договором, в том числе:
- предоставление работникам социальных отпусков с сохранением среднего заработка в случае смерти супруга или члена семьи;
- дополнительный социальный отпуск для беременных женщин;
- дополнительные выплаты к месячному пособию по временной нетрудоспособности работникам – членам Объединения, занятым на тяжелых и вредных производствах;
- безвозмездное предоставление в собственность служебного жилья для вдов и вдовцов работников, погибших в результате несчастного случая на производстве;
- единовременное вознаграждение членам Объединения, награжденным отраслевыми нагрудными знаками;
- компенсация морального вреда членам Объединения, утратившим трудоспособность в результате несчастного случая на производстве и/или профессионального заболевания, приведшего к инвалидности и членам семьи погибших на производстве.
Фото: "Казахмыс"
Подписанное соглашение направлено на социальную поддержку работников предприятий корпорации, являющихся членами объединения, на которых не распространяется действие коллективного договора.
Фото: "Казахмыс"
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