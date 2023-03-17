"Корпорация Казахмыс" подписала соглашение с "Әділетті жол"

Председатель правления ТОО "Корпорация Казахмыс" подписал соглашение о взаимоотношениях по вопросам социальной поддержки членов с ОО "Әділетті жол" (г. Сатпаев), сообщает Zakon.kz.

Согласно тексту соглашения, работникам "Казахмыс", являющимся членами ОО "Әділетті жол" (далее – Объединение), будет оказан комплекс мер социальной поддержки и предоставлены льготы, предусмотренные действующим в компании коллективным договором, в том числе:



предоставление работникам социальных отпусков с сохранением среднего заработка в случае смерти супруга или члена семьи;

дополнительный социальный отпуск для беременных женщин;

дополнительные выплаты к месячному пособию по временной нетрудоспособности работникам – членам Объединения, занятым на тяжелых и вредных производствах;

безвозмездное предоставление в собственность служебного жилья для вдов и вдовцов работников, погибших в результате несчастного случая на производстве;

единовременное вознаграждение членам Объединения, награжденным отраслевыми нагрудными знаками;

компенсация морального вреда членам Объединения, утратившим трудоспособность в результате несчастного случая на производстве и/или профессионального заболевания, приведшего к инвалидности и членам семьи погибших на производстве.





Фото: "Казахмыс"

Подписанное соглашение направлено на социальную поддержку работников предприятий корпорации, являющихся членами объединения, на которых не распространяется действие коллективного договора.





Фото: "Казахмыс"



