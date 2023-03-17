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Какой ущерб нанесен экономике Турции от землетрясений

Подсчитан ущерб экономике Турции от землетрясений Фото: Zakon.kz
Власти Турции оценили ущерб экономике и промышленности страны от последствий февральских землетрясений в 104 млрд долларов, или 2 трлн лир, сообщает Zakon.kz.

По подсчетам правительства Турции, ущерб экономике страны составит около девяти процентов ВВП в 2023 году. Так, на 11 провинций, пострадавших от землетрясений, приходилось 9,8% национальной экономики и 8,6% экспорта в 2022 году. Их доля в поставках турецкого текстиля составляла 35%.

В свою очередь аналитики Всемирного банка подсчитали, что трагедия нанесла стране ущерб в 34,2 млрд долларов. При этом на восстановление инфраструктуры и обеспечение граждан жильем потребуется вдвое больше.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли на юго-востоке Турции 6 февраля. Их эпицентром стал район в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки стали рекордными для страны за последние 84 года. В результате землетрясений погибли более 48 тыс. человек, еще 100 тыс. получили ранения.

Ранее сообщалось, о чем вспоминают казахстанские спасатели, вернувшиеся из Турции.

Дарига Турысбекова
Турция
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