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Дождь со снегом и сильный ветер ожидаются в восьми областях Казахстана в субботу

погода, штормовое предупреждение Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях страны на 18 марта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В центре, на востоке Кызылординской области ожидается ветер восточный, днем 15-20, порывы 23 м/с. В Кызылорде ожидается восточный ветер, днем порывы 15-20 м/с.

На севере, западе Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с.

На севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный, восточный 15-20, порывы 25 м/с. В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с.

Днем на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель. Ночью и утром на юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью на севере, западе области, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на севере, в центре области 15-20 м/с.

Ночью на юге, востоке Павлодарской области ожидаются туман, гололед.

Во второй половине дня на севере Костанайской области ожидаются осадки (снег, дождь), низовая метель, гололед. На юге области – туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем на большей части области +2+7 тепла. В Костанае вечером ожидаются осадки (снег, дождь). Температура воздуха днем +3+5 тепла.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на востоке области порывы 15-20 м/с. В Алматы временами ожидается туман.

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Елена Беляева
Казгидромет Казахстан
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