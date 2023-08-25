В каких регионах Казахстана в субботу ожидаются дожди и сильный ветер

Штормовое предупреждение объявлено в 15 областях страны на 26 августа, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на западе, в центре Улытауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на юге Атырауской области ожидается сильный дождь. На севере, юге области гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный, северный, днем на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На юге Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, порывы 15-20 м/с. На юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.



На юге, в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на севере-востоке области, в горных районах порывы 15-20 м/с. На большей части региона сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане сохраняется высокая пожарная опасность.



Утром и днем на западе, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на западный, на западе, юге, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. На большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью на севере, западе, юге, днем на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град. На юге, востоке области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается гроза.



На западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются гроза, днем град. Ночью и утром на востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на западный, днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, днем порывы 15-20 м/с.



На севере, востоке, юге Абайской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем на юге, востоке Актюбинской области ожидаются гроза, град. Ветер северный, северо-западный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.



На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, на юге, юго-востоке области порывы 15-20 м/с. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. На юго-западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.



В северной половине Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в южной половине области высокая пожарная опасность. В Алматы сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве сохраняется высокая пожарная опасность.

В конце дня на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Днем на севере, западе области пыльная буря. Ветер западный, северо-западный, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, порывы 23 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте в конце дня ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане в конце дня ожидается гроза. Днем временами пыльная буря. Ветер западный, северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на севере, в центре Мангистауской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере области ожидается гроза. Днем на севере, в центре области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. На западе, севере, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На западе, востоке, юге Костанайской области ожидаются гроза, днем град. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный, северный, при грозе порывы 15-20 м/с. На юге Костанайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

