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На олимпиаде в Санкт-Петербурге курсанты Минобороны РК заняли третье место

олимпиада Фото: пресс-служба Минобороны РК
Команда казахстанского военного вуза успешно выступила на VII Международной олимпиаде курсантов образовательных организаций высшего образования государств – участников СНГ, сообщает Zakon.kz.

В интеллектуальном состязании, прошедшем на базе Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева, приняли участие курсанты военных вузов Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

"Олимпиада состояла из трех этапов. На первом курсанты продемонстрировали навыки программирования, на втором – умение работать с офисными программами. Третий этап был командный. Ребята показали хороший уровень информационной грамотности", – прокомментировала итоги состязания руководитель команды, начальник кафедры естественно-научных дисциплин Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи Раушан Игликова.


олимпиада

Фото: пресс-служба Минобороны РК

По итогам олимпиады казахстанская команда, в составе которой были курсанты Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи Куаныш Еренбай, Дастан Канат и Сергей Ли, заняла третье место, уступив программистам Узбекистана (второе место) и России (первое место).

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