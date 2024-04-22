Военные курсанты РК заняли третье место в первом туре на международной олимпиаде по математике

В Алматы стартовала VIII Международная олимпиада по математике среди курсантов военных образовательных организаций высшего образования государств – участников СНГ, сообщает Zakon.kz.

В соревновании принимают участие пять команд, представляющих военные вузы Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана и России. Олимпиада проводится с целью повышения качества подготовки военных кадров, мотивации курсантов, квалификации преподавателей и содействия разработке новых методик обучения.

Казахстанскую сборную представляют курсанты Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи. Две дополнительные команды из этого же вуза и Военного института Сил воздушной обороны участвуют вне конкурса. Для них важно проверить свои силы и приобрести опыт интеллектуального состязания.

Фото: ВИИРЭС

До церемонии открытия состоялось организационно-методическое совещание, на котором был определен состав жюри и апелляционной комиссии. В судейской коллегии – руководители команд государств – участников олимпиады, ведущие сотрудники научно-исследовательских институтов Национальной Академии наук Казахстана и других высших учебных заведений.

В первом туре каждый участник команды должен был решить четыре задачи по математике. Они включали в себя задания по линейной алгебре, аналитической геометрии и введению в математический анализ. Участникам отводилось три часа на выполнение всех заданий.

Фото: ВИИРЭС

Олимпиада проходила в напряженной атмосфере, каждая команда старалась показать свои лучшие результаты. Участники соревновались не только за индивидуальные достижения, но и за командное место. Результат команды определялся как сумма баллов, набранных всеми ее участниками.

Фото: ВИИРЭС

По результатам первого тура лидирует команда России, на втором месте – Беларусь, на третьем – Казахстан. По личным зачетам на первом месте – Владимир Заревин из российской команды, на втором – Серафим Василевский из Беларуси, на третьем – Нурберген Изгали из Казахстана.

"Спасибо большое организаторам за проведение данной олимпиады. Задачи первого тура были довольно сложными. Перед олимпиадой присутствовало небольшое волнение, но благодаря хорошей подготовке, благодаря моим руководителям справился с волнением и показал достойный результат. Конечный результат оказался ожидаемым, так как некоторые задачи не получились, некоторые задачи выполнил хорошо, балл достойный, и результатом доволен", – поделился курсант третьего курса Военной академии Беларуси, старший сержант Михаил Погудо, выразив удовлетворение от уровня заданий и организации мероприятия.

Фото: ВИИРЭС

Церемония награждения олимпиады состоится 26 апреля в театре традиционного искусства "Алатау". Отметим, что Международная олимпиада по математике курсантов военных вузов государств – участников СНГ проходит ежегодно с 2014 года.