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В Костанайской области к паводкам подготовили 11 тыс. тонн инертных материалов

Подготовка Костанайской области к паводковому периоду 2023 года Фото: Пресс-служба ДЧС Костанайской области
В случае подтоплений населенных пунктов в Костанайской области подготовлены 208 тонн ГСМ, 11 тыс. тонн инертных материалов и более 50 тыс. штук мешкотары. Об этом рассказали в ДЧС области, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ведомстве, к паводковому периоду 2023 года все службы готовы. Об этом стало известно в ходе очередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"С 14 марта  развернут областной оперативный противопаводковый штаб. В области создана группировка сил и средств служб ГЗ общей численностью 2959 человек, 1078 единиц техники, 108 единиц плавсредств и 267 единиц мотопомп". Пресс-служба ДЧС Костанайской области

Подготовка Костанайской области к паводковому периоду 2023 года

Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области

Ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области продолжается борьба с паводками.

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