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Борьба с паводками в ЗКО: что известно к этому часу

Борьба с паводками в ЗКО: что известно к этому часу Фото: ДЧС ЗКО
В Западно-Казахстанской области продолжается борьба с паводками, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС РК, за прошедшие сутки на опасных участках уложено порядка 4 000 штук мешков с инертными материалами, откачано более 25 000 куб. м. воды.

"В целом за весь период набрано и уложено более 15 000 мешков с инертным материалом, откачано порядка 300 000. куб. м воды, вывезено более 300 000 м3 снега", – рассказали в пресс-службе МЧС. 

Как отметили в ведомстве, эвакуировано 149 человек, отогнано в безопасные места порядка 300 голов животных.

13 марта из села Коржын вертолетом эвакуировали 16 человек, из них 6 детей и две беременные женщины. 

Также талые воды разрушили дамбу в селе Акбулак. 

В связи с угрозой подтопления населенных пунктов, объектов жизнеобеспечения в Бурлинским районе и в Уральске уже объявлен режим чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба.

"В красной зоне находится Казталовкий, Чиингирлауский, Таскалинский, Каратобинские районы. Если ситуация ухудшится, то чрезвычайная ситуации будет объявлена в этих районах", – сообщил 13 марта на брифинге в РСК первый заместитель акима ЗКО Ержан Балтаев.

С 28 февраля  создан областной оперативный штаб, который работает в круглосуточном режим.

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