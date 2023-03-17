Объявлены итоги жеребьевки Лиги Европы и Лиги конференций по футболу

Фото: Instagram/europaleague

После жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов футбольные болельщики смогли узнать составы четвертьфинальных пар в двух остальных клубных турнирах – Лиге Европы и Лиге конференций, сообщает Zakon.kz.

Parimatch дарит призы в честь Наурыза на 50 000 000 тенге. Участвуйте, заряжайте на топ-матчи и выигрывайте бонусы, крутые гаджеты и целый золотой слиток!

Первые матчи 1/4 финала Лиги УЕФА пройдут 13 апреля, а ответные – 20 апреля. Финал турнира состоится 31 мая в Будапеште (Венгрия). Путевки в полуфинал будут разыграны в следующих матчах: "Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Севилья" (Испания).

"Ювентус" (Италия)﻿ – "Спортинг" (Португалия).

"Байер" (Германия) – "Юнион" (Бельгия).

"Фейеноорд" (Голландия)﻿ – "Рома" (Италия). Фото: Instagram/europacnfleague А пары четвертьфиналов Лиги конференций сезона-2022/2023 выглядят так:

"Лех" (Польша) – "Фиорентина" (Италия).

"Гент" (Бельгия) – "Вест Хэм Юнайтед" (Англия)

"Андерлехт" (Бельгия) – "АЗ Алкмар" (Нидерланды).

"Базель" (Швейцария) – "Ницца" (Франция). Первые матчи 1/4 финала пройдут 13 апреля, а ответные – 20 апреля. Финал Лиги конференций запланирован на 7 июня в Праге (Чехия). Читайте также Прогноз хоккейного эксперта на матч полуфинала плей-офф Parimatch PRO HOKEI LIGASY 2023

Следите за новостями zakon.kz в: