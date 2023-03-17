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Объявлены итоги жеребьевки Лиги Европы и Лиги конференций по футболу

Футбол Жеребьевка Итоги Фото: Instagram/europaleague
После жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов футбольные болельщики смогли узнать составы четвертьфинальных пар в двух остальных клубных турнирах – Лиге Европы и Лиге конференций, сообщает Zakon.kz.

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Первые матчи 1/4 финала Лиги УЕФА пройдут 13 апреля, а ответные – 20 апреля. Финал турнира состоится 31 мая в Будапеште (Венгрия).

Путевки в полуфинал будут разыграны в следующих матчах:

  • "Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Севилья" (Испания).
  • "Ювентус" (Италия)﻿ – "Спортинг" (Португалия).
  • "Байер" (Германия) – "Юнион" (Бельгия).
  • "Фейеноорд" (Голландия)﻿ – "Рома" (Италия).
Футбол Итоги Жеребьевки

Фото: Instagram/europacnfleague

А пары четвертьфиналов Лиги конференций сезона-2022/2023 выглядят так:

  • "Лех" (Польша) – "Фиорентина" (Италия).
  • "Гент" (Бельгия) – "Вест Хэм Юнайтед" (Англия)
  • "Андерлехт" (Бельгия) – "АЗ Алкмар" (Нидерланды).
  • "Базель" (Швейцария) – "Ницца" (Франция).

Первые матчи 1/4 финала пройдут 13 апреля, а ответные – 20 апреля.

Финал Лиги конференций запланирован на 7 июня в Праге (Чехия).

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