Объявлены итоги жеребьевки Лиги Европы и Лиги конференций по футболу
Фото: Instagram/europaleague
После жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов футбольные болельщики смогли узнать составы четвертьфинальных пар в двух остальных клубных турнирах – Лиге Европы и Лиге конференций, сообщает Zakon.kz.
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Первые матчи 1/4 финала Лиги УЕФА пройдут 13 апреля, а ответные – 20 апреля. Финал турнира состоится 31 мая в Будапеште (Венгрия).
Путевки в полуфинал будут разыграны в следующих матчах:
- "Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Севилья" (Испания).
- "Ювентус" (Италия) – "Спортинг" (Португалия).
- "Байер" (Германия) – "Юнион" (Бельгия).
- "Фейеноорд" (Голландия) – "Рома" (Италия).
Фото: Instagram/europacnfleague
А пары четвертьфиналов Лиги конференций сезона-2022/2023 выглядят так:
- "Лех" (Польша) – "Фиорентина" (Италия).
- "Гент" (Бельгия) – "Вест Хэм Юнайтед" (Англия)
- "Андерлехт" (Бельгия) – "АЗ Алкмар" (Нидерланды).
- "Базель" (Швейцария) – "Ницца" (Франция).
Первые матчи 1/4 финала пройдут 13 апреля, а ответные – 20 апреля.
Финал Лиги конференций запланирован на 7 июня в Праге (Чехия).
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