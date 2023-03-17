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Ситуация в Украине: Путин высказался об угрозах в отношении Крыма, Киев планирует производить ядерное топливо

президент РФ Фото: kremlin.ru
Минэнерго Украины заявило о том, что планирует начать производство ядерного топлива, которое заменит российское, сообщает Zakon.kz.
  • Бывший президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не выступает против Евросоюза, но не видит будущего у данного объединения. В своем Telegram-канале он отметил, что об этом говорит текущая политика блока.
  • Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя заверил, что власти страны сделают все для пресечения любых угроз в отношении Крыма.
  • Польша разместит системы залпового огня HIMARS на границе с Калининградской областью.
  • Главы МИД ЕС 20 марта не примут новых санкций против России, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
  • Словакия передаст 13 истребителей МиГ-29 Украине, накануне о готовности передать Киеву 10 таких самолетов сообщила Польша.
  • В Совете нацбезопасности США заявили, что решение Польши передать МиГ-29 никак не повлияет на готовность США поставить Украине самолеты F-16.
  • Поставка странами НАТО, в том числе Польшей, истребителей Украине повышает уровень их непосредственной вовлеченности в конфликт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
  • Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил о решении передать Украине восемь самоходных артиллерийских установок Archer.
  • Китай будет придерживаться объективной позиции по украинскому кризису и играть конструктивную роль в продвижении мирных переговоров, заявил представитель МИД Ван Вэньбинь, комментируя предстоящий визит Си Цзиньпина в Россию.
  • Россия согласилась на продление действия транспортного коридора для экспорта зерна из украинских портов на два месяца.
  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны, не поддержавшие Украину сейчас, столкнутся с последствиями после войны.
  • Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к госнаградам летчиков Су-27, которые перехватили американский беспилотник над Черным морем. Ведомство признает, что дрон был перехвачен россиянами, однако отрицает факт столкновения и настаивает, что MQ-9 Reaper упал сам по себе.

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Редакция Zakon.kz
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