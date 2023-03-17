Ситуация в Украине: Путин высказался об угрозах в отношении Крыма, Киев планирует производить ядерное топливо

Фото: kremlin.ru

Минэнерго Украины заявило о том, что планирует начать производство ядерного топлива, которое заменит российское, сообщает Zakon.kz.

Бывший президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не выступает против Евросоюза, но не видит будущего у данного объединения. В своем Telegram-канале он отметил, что об этом говорит текущая политика блока.

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя заверил, что власти страны сделают все для пресечения любых угроз в отношении Крыма.

Польша разместит системы залпового огня HIMARS на границе с Калининградской областью.

Главы МИД ЕС 20 марта не примут новых санкций против России, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Словакия передаст 13 истребителей МиГ-29 Украине, накануне о готовности передать Киеву 10 таких самолетов сообщила Польша.

В Совете нацбезопасности США заявили, что решение Польши передать МиГ-29 никак не повлияет на готовность США поставить Украине самолеты F-16.

Поставка странами НАТО, в том числе Польшей, истребителей Украине повышает уровень их непосредственной вовлеченности в конфликт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил о решении передать Украине восемь самоходных артиллерийских установок Archer.

Китай будет придерживаться объективной позиции по украинскому кризису и играть конструктивную роль в продвижении мирных переговоров, заявил представитель МИД Ван Вэньбинь, комментируя предстоящий визит Си Цзиньпина в Россию.

Россия согласилась на продление действия транспортного коридора для экспорта зерна из украинских портов на два месяца.



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны, не поддержавшие Украину сейчас, столкнутся с последствиями после войны.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к госнаградам летчиков Су-27, которые перехватили американский беспилотник над Черным морем. Ведомство признает, что дрон был перехвачен россиянами, однако отрицает факт столкновения и настаивает, что MQ-9 Reaper упал сам по себе. Читайте также Си Цзиньпин посетит Россию Главное к утру: Токаев завершил визит в Турцию, финальные партийные дебаты и победа Елены Рыбакиной В знак протеста: во Франции сожгли чучела Макрона и Борн

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