Как в РК ведется работа по увеличению пропускной способности на границе с Китаем
Фото: gov.kz
Комитетом госдоходов, пограничной службой совместно с НПП РК "Атамекен" и другими госорганами проведен комплекс мер по увеличению экспортно-импортных операций на пункте пропуска "Нұр Жолы".
Как рассказали в комитете, увеличено время работы пункта пропуска, оказывается визовая
поддержка перевозчикам и водителям Казахстана, улучшается функционал системы
электронной очереди. Акиматом региона и местными правоохранительными органами
оказывается поддержка по обеспечению правопорядка.
"НПП РК "Атамекен" проводит разъяснительную работу с перевозчиками и участниками внешнеэкономической деятельности о необходимости соблюдения всех законодательных требований для въезда в КНР. В результате проводимой работы с 14 по 17 марта пропуск грузов из Китая в Казахстан вырос в три раза и составил более 500 машин в сутки. Выезд из Казахстана в Китай увеличился в два раза и достиг в среднем 200 транспортных средств в сутки", – говорится в сообщении.
Отмечается, что работа по увеличению товарооборота
и пропускной способности пунктов пропуска на границе с Китаем все еще продолжается.
13 марта прошло совещание под руководством премьер-министра Алихана Смаилова об увеличении пропускной способности пунктов пропуска на границе с Китаем.
16 марта стало известно, что пропускная способность пунктов пропуска на границе с КНР увеличена на 40%.
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