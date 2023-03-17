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Законодательство РК

Как в РК ведется работа по увеличению пропускной способности на границе с Китаем

пропускная способность Фото: gov.kz
Комитетом госдоходов, пограничной службой совместно с НПП РК "Атамекен" и другими госорганами проведен комплекс мер по увеличению экспортно-импортных операций на пункте пропуска "Нұр Жолы".

Как рассказали в комитете, увеличено время работы пункта пропуска, оказывается визовая поддержка перевозчикам и водителям Казахстана, улучшается функционал системы электронной очереди. Акиматом региона и местными правоохранительными органами оказывается поддержка по обеспечению правопорядка.

"НПП РК "Атамекен" проводит разъяснительную работу с перевозчиками и участниками внешнеэкономической деятельности о необходимости соблюдения всех законодательных требований для въезда в КНР. В результате проводимой работы с 14 по 17 марта пропуск грузов из Китая в Казахстан вырос в три раза и составил более 500 машин в сутки. Выезд из Казахстана в Китай увеличился в два раза и достиг в среднем 200 транспортных средств в сутки", – говорится в сообщении.

Отмечается, что работа по увеличению товарооборота и пропускной способности пунктов пропуска на границе с Китаем все еще продолжается.

13 марта прошло совещание под руководством премьер-министра Алихана Смаилова об увеличении пропускной способности пунктов пропуска на границе с Китаем.

16 марта стало известно, что пропускная способность пунктов пропуска на границе с КНР увеличена на 40%.

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Елена Беляева
Комитет государственных доходов Казахстан Китай
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