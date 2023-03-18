В Казахстане наступил день тишины

Согласно закону, за сутки до выборов запрещена любая агитация, сообщает Zakon.kz.

Как напомнил заместитель генерального прокурора РК Жандос Умиралиев, в 24:00 завершился этап предвыборной агитации. 18 марта и в день голосования – 19 марта любая агитация запрещена (статья 32 Конституционного закона "О выборах в РК").



"С 14 марта также не допускается опубликование в СМИ результатов опросов, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, голосования в поддержку кандидатов. Нельзя проводить такие опросы в помещении или пункте для голосования (пункт 9 статьи 28 Конституционного закона "О выборах в РК"). Их можно вести лишь на выходах из избирательных участков зарегистрированным юридическим лицам, письменно уведомившим ЦИК", - сказал он на заседании Центральной избирательной комиссии.

Результаты данных опросов разрешается опубликовывать в СМИ только после дня голосования, то есть с 00:00 20 марта 2023 года.



Не соблюдение указанных требований Конституционного закона влечет ответственность по статьям 102 и 120 Кодекса об административных правонарушениях.

Данные правовые требования касаются как внеочередных выборов депутатов мажилиса парламента, так и депутатов маслихатов всех уровней.

Ранее сообщалось, что казахстанские СМИ заключили меморандум о консорциуме по проведению национального Exit poll.