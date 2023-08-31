Когда в Казахстане наступит осень

Синоптики РГП "Казгидромет" поделились консультативным прогнозом погоды по Казахстану на сентябрь 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в этом году в стране "осень наступит в календарные сроки".

"В первые сентябрьские дни на большей части Казахстана сохранятся дожди, временами сильные, порывистый ветер, гроза, град, пониженный фон температуры воздуха. В горных районах юго-востока страны ночью осадки возможны в виде дождя и мокрого снег. Неустойчивый характер погоды обусловлен глубоким циклоном, во власти которого оказалась большая часть республики. А в западных регионах с повышением атмосферного давления ожидается погода преимущественно без осадков". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

По данным синоптиков, в начале месяца на западе, затем на северо-западе Казахстана прогнозируется повышение температуры воздуха:

на западе республики ночью от +7+18°С до +13+22°С, днем от 23+30°С до +28+35°С;

на северо-западе (Костанайская область), севере страны ночью от +2+10°С до +10+18°С, днем от +10+18°С до +20+25°С. В Актюбинской области потеплеет ночью от +3+13°С до +10+18°С, днем от +17+25°С до +20+28°С.

А в центральных, южных регионах Казахстана прогнозируется колебание температуры воздуха:

в центральных регионах ночью от +7+15°С до +5+10°С, днем от +15+23°С до +20+28°С;

на юге страны - ночью от +5+15°С до +10+18°С, днем от +17+27°С до +23+30°С;

на юго-востоке республики ночью от +8+15°С до +2+10°С, днем от +21+28°С до +17+23°С, в горных районах от +10°С до +20°С.

На востоке республики ночью ожидается понижение температуры воздуха:

ночью от +5+15°С до +2+10°С,

днем колебание от +20+27°С до +17+22°С,

в горных районах от +15°С до +12°С.

"Во второй и третьей декадах сентября в северных, центральных и восточных регионах республики ожидается колебание температуры воздуха ночью от +5+13°С до 0+5°С, возможны заморозки до 3 градусов, днем от +18+27°С до +10+15°С. В южной половине страны значительно теплее, в отдельные дни воздух будет прогреваться днем от +20+25°С до +28+33°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

В целом, согласно прогнозу, средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части территории республики, выше нормы на 1°С – в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, в северо-западной половине Актюбинской, на севере Костанайской, на крайнем северо-западе Северо-Казахстанской областей.