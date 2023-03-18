В Париже очередной митинг против пенсионной реформы привел к беспорядкам
Как уточняет телеканал BFM, площадь находится напротив Национального собрания (нижней палаты парламента) берегу Сены. Протестующие разожгли рядом костер. Отмечается, что доступ к мосту, ведущему к Бурбонскому дворцу, где заседают парламентарии, перекрыт.
Сообщается, что в полицейских бросали камни и бутылки. Чтобы отогнать приблизившихся вплотную манифестантов, стражи порядка применили перцовые баллончики.
Участники митинга и иностранные СМИ публикуют в соцсети видео с места событий.
L'ambiance se tend sur la Place de la Concorde. Déjà plusieurs charges de gendarmes. Jets de grenades lacrymogène, jets de projectiles et feux d'artifice #Paris#Greve17mars #GreveGenerale #Retraites #ReformeDesRetraites #MacronNousPrendPourDesCons #Revolution #BlocageDeLaFrance pic.twitter.com/1aXAUv4LfJ— Alertesinfos (@AIertesinfos) March 17, 2023
Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
Сенат Франции 11 марта одобрил проект пенсионной реформы, предложенный правительством страны.
15 марта парижане восьмой раз выходили на митинг против пенсионной реформы.