В Париже очередной митинг против пенсионной реформы привел к беспорядкам

На площадь Согласия в Париже более 2,5 тыс. человек вышли на митинг против проведения правительством пенсионной реформы в обход парламента, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет телеканал BFM, площадь находится напротив Национального собрания (нижней палаты парламента) берегу Сены. Протестующие разожгли рядом костер. Отмечается, что доступ к мосту, ведущему к Бурбонскому дворцу, где заседают парламентарии, перекрыт.

Сообщается, что в полицейских бросали камни и бутылки. Чтобы отогнать приблизившихся вплотную манифестантов, стражи порядка применили перцовые баллончики.

Участники митинга и иностранные СМИ публикуют в соцсети видео с места событий.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста в стране и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.



Сенат Франции 11 марта одобрил проект пенсионной реформы, предложенный правительством страны.

15 марта парижане восьмой раз выходили на митинг против пенсионной реформы.