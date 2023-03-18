Умер актер из фильма "Джон Уик"

В США умер известный актер Лэнс Реддик, известный по ролям в фильмах и сериалах, таких как "Джон Уик", "Закон и порядок", а также "Прослушка", сообщает Zakon.kz

По информации "Известий" актер скончался на 60 году жизни.

Как пишут американские СМИ, тело актера нашли в его доме в Лос-Анджелесе утром в пятницу, 17 марта. Отмечается, что признаков насильственной смерти нет.

Официально причина смерти пока не объявлена. Но источники, приближенные к правоохранительным органам, сообщили о том, что Реддик умер по естественным причинам.

За свою карьеру Лэнс Реддик снялся в более чем 100 картинах, включая культовые сериалы "Прослушка", "Грань" и "Остаться в живых". В последние годы актер был наиболее известен по роли консьержа в "Джоне Уике".