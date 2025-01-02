Умер актер из сериала "Главный госпиталь" и комедии "Эйс Вентура" Джон Каподис

В возрасте 83 лет умер американский актер Джон Каподис, известный по ролям в сериале "Главный госпиталь" и комедии "Эйс Вентура", сообщает Zakon.kz.

Согласно дынным, опубликованным на сайте похоронного бюро в Нью-Джерси Pizzi Funeral Home, скончался артист 30 декабря. Однако о причинах смерти в сообщении не говорится.

Каподис родился в 1941 году в Чикаго, с 1964 по 1966 год служил в армии США в Корее, а в конце 1970-х годов начал актерскую карьеру. Он сыграл роли в фильмах "Уолл-стрит", "Медовый месяц в Вегасе", "Скорость", "День независимости" и в других. У актера остались жена, дочери и четверо внуков.

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