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В зоне риска: в США около 200 банков могут обанкротиться в ближайшее время

В зоне риска: в США около 200 банков могут обанкротиться в ближайшее время Фото: pixabay
Американские экономисты провели исследование по результатам которого выяснили, что около 200 банков в США могут повторить судьбу Silicon Valley Bank (SVB), сообщает Zakon.kz

По информации Wall Street Journal, Silicon Valley Bank потерпел крах после того, как рост ставок снизил стоимость его активов, а встревоженные клиенты снимали незастрахованные депозиты. Теперь 186 банков могут быть подвержены аналогичным рискам. В случае снятия средств незастрахованными вкладчиками, застрахованные вкладчики могут столкнуться с обесцениванием, потому что у банка не будет достаточно активов.

При таком сценарии придется вмешиваться регулирующим органам, пишет газета.

Как сообщали ранее, в марте регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. 

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