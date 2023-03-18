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"Не отдадим Косово и Метохию": сербы вышли на акцию протеста в Белграде

"Не отдадим Косово и Метохию": сербы вышли на акцию протеста в Белграде Фото: pixabay
Акция протеста против европейско-американского предложения по урегулированию в Косово прошла в столице Сербии, сообщает Zakon.kz

Как сообщает РИА Новости, многие пришли на демонстрацию с сербскими флагами, иконами и православно-патриотической символикой. Во главе шествия шли активисты с транспарантом "Нет капитуляции".

Колонна прошла по центральным улицам до памятника императору Николаю II, расположенному через дорогу от здания администрации президента. Всего собралось несколько тысяч человек.

"Не отдадим святыни, не отдадим Косово и Метохию!" — обратилась со сцены к собравшимся лидер движения "Заветники" Милица Джурджевич-Стаменковски.

Как сообщали ранее, 15 марта спецпредставитель Евросоюза (ЕС) по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак заявил о принятии плана урегулирования по Косово обеими сторонами. По его словам, на данный момент осталось лишь утвердить программу его реализации.

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что Белград надеется на укрепление отношений с Вашингтоном. 

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