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Российский посол обвинил Запад в разжигании протестов в Сербии

Российский посол обвинил Запад в разжигании протестов в Сербии Фото: pixabay
Не менее 38 человек задержала сербская полиция после массовых протестов, которые прошли в столице страны Белграде. На события в Сербии отреагировали американские и российские дипломаты, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, полиция Сербии задержала не менее 38 участников беспорядков, которые вспыхнули в Белграде после выборов в парламент. Оппозиционная группа "Сербия против насилия" начала организовывать протесты 17 декабря, утверждая, что итоги голосования сфальсифицировали.

Некоторые протестующие, недовольные победой на выборах правящей популистской партии, объявили голодовку. Другие перешли от мирных акций к беспорядкам: вечером 24 декабря они пытались взять штурмом мэрию Белграда, пока их не оттеснила подоспевшая полиция. Полиция задержала нескольких участников протестов, им предъявили обвинения в попытках насильственного изменения конституционного строя. В ходе беспорядков пострадали восемь полицейских.

Протесты продолжились и на этой неделе: сотни митингующих собрались возле здания государственной избирательной комиссии в центре Белграда и прошли маршем к штаб-квартире полиции, где находятся задержанные оппозиционные лидеры. Несколько сотен студентов и других горожан также перекрыли дорогу в центре Белграда, ведущую к правительственным зданиям. Отдельные студенты даже устроили игру в футбол и волейбол посреди перекрытой улицы.

Представители "Сербии против насилия" заявили, что не признают итоги выборов и требуют их аннулировать. Организация обратилась в Евросоюз с просьбой дать оценку выборам в Сербии, поскольку несколько международных наблюдателей сообщили о "несправедливых условиях" в ходе голосования.

Акции протеста в Белграде привлекли внимание иностранных дипломатов. Посол США в Сербии Кристофер Хилл осудил "насилие и вандализм", и добавил, что легитимность демократических процессов в республике "зависит от прозрачности и готовности всех партий, победивших или проигравших, уважать волю народа, выраженную в избирательных бюллетенях".

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко после встречи с сербским президентом Александром Вучичем, в свою очередь, заявил, что у Вучича есть "неопровержимые доказательства" внешнего вмешательства в политические процессы. По его словам, страны Запада якобы раздувают протесты в Сербии и поощряют оппозицию.

Это заявление посол сделал после того, как Александр Вучич в телеобращении упомянул о "помощи из-за рубежа", которую якобы получили протестующие, и поблагодарил российские спецслужбы за информацию о готовившихся беспорядках.

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