Казахстанский боксер Ислам Машкентаев выиграл медаль молодежного Кубка мира

Ислам Машкентаев одержал досрочную победу над соперником из Армении в четвертьфинале молодежного Кубка мира-2023 в Черногории, сообщает Zakon.kz

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По информации Sports.kz в 1/4 финала в весовой категории до 51 килограмма Машкентаев встретился с армянином Давитом Сафаряном и одержал досрочную победу — техническим нокаутом в третьем раунде.

По ходу боя рефери трижды отсчитал Сафаряну нокдаун — после третьего дал отмашку об окончании поединка. Видео можно посмотреть ниже.

Ислам Машкентаев вышел в полуфинал молодежного Кубка мира и уже гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.

В полуфинале Машкентаев сразится с российским боксером Вячеславом Рогозиным.

Ранее сообщалось, что другой казахстанский боксер Ислам Советов первым из сборной стартовал на молодежном Кубке мира-2023 в Будве.