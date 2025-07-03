Кто из казахстанских боксеров вступает в розыгрыш медалей на Кубке мира

3 июля в Астане на этапе Кубка мира по боксу стартуют поединки стадии четвертьфинала, где наши болельщики смогут поддержать семь представителей сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как известно, по регламенту соревнований участник, выигравший предстоящий четвертьфинальный бой, сразу гарантирует себе бронзовую медаль.

Тем самым казахстанские мастера кожаной перчатки 3 июля смогут пополнить свою призовую копилку.

В дневной сессии шанс будет предоставлен трем нашим спортсменам:

60 кг: Серик Темиржанов – Сунсукэ Китамото (Япония).

70 кг: Наталья Богданова – Барбара Мария дос Сантос (Бразилия).

80 кг: Нурбек Оралбай – Лакшья Чахар (Индия).

А в вечерней программе на ринг Астаны поднимутся еще четыре наших посланца:

55 кг: Махмуд Сабырхан – Аарон Джуд Бадо (Филиппины).

57 кг: Айдана Забынбекова – Алисса Мендоса (США).

75 кг: Сабыржан Аккалыков – Джошуа Офори (Канада).

90+ кг: Айбек Оралбай – Диего Ленци (Италия).

Казахстанские болельщики смогут посмотреть бои Кубка мира в прямом эфире на телеканале Qazsport начиная с 14:00 по времени Астаны.

Тем временем накануне в США определились все четвертьфинальные пары клубного чемпионата мира по футболу.