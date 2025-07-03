#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
518.37
609.97
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
518.37
609.97
6.6
Спорт

Кто из казахстанских боксеров вступает в розыгрыш медалей на Кубке мира

Бокс Четвертьфинал Кубок Мира , фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 09:58 Фото: Instagram/sabyrkhan_makhmud
3 июля в Астане на этапе Кубка мира по боксу стартуют поединки стадии четвертьфинала, где наши болельщики смогут поддержать семь представителей сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как известно, по регламенту соревнований участник, выигравший предстоящий четвертьфинальный бой, сразу гарантирует себе бронзовую медаль.

Тем самым казахстанские мастера кожаной перчатки 3 июля смогут пополнить свою призовую копилку.

В дневной сессии шанс будет предоставлен трем нашим спортсменам:

  • 60 кг: Серик Темиржанов – Сунсукэ Китамото (Япония).
  • 70 кг: Наталья Богданова – Барбара Мария дос Сантос (Бразилия).
  • 80 кг: Нурбек Оралбай – Лакшья Чахар (Индия).

А в вечерней программе на ринг Астаны поднимутся еще четыре наших посланца:

  • 55 кг: Махмуд Сабырхан – Аарон Джуд Бадо (Филиппины).
  • 57 кг: Айдана Забынбекова – Алисса Мендоса (США).
  • 75 кг: Сабыржан Аккалыков – Джошуа Офори (Канада).
  • 90+ кг: Айбек Оралбай – Диего Ленци (Италия).

Казахстанские болельщики смогут посмотреть бои Кубка мира в прямом эфире на телеканале Qazsport начиная с 14:00 по времени Астаны.

Тем временем накануне в США определились все четвертьфинальные пары клубного чемпионата мира по футболу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Боксерша из Казахстана эффектно сразилась на профи-ринге
Спорт
06:30, Сегодня
Боксерша из Казахстана эффектно сразилась на профи-ринге
Самый дорогой игрок в истории НБА будет получать зарплату в 285 млн долларов
Спорт
14:46, 02 июля 2025
Самый дорогой игрок в истории НБА будет получать зарплату в 285 млн долларов
Определены все четвертьфинальные пары клубного чемпионата мира по футболу
Спорт
12:19, 02 июля 2025
Определены все четвертьфинальные пары клубного чемпионата мира по футболу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: