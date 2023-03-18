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Елена Рыбакина поднялась на 8-е место в мировом рейтинге

Елена Рыбакина поднялась на 8 место в мировом рейтинге Фото: Instagram/wta
Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина благодаря своему историческому достижению на женском "Мастерсе" в начале будущей недели поднимется как минимум на 8-ю строчку мирового рейтинга WTA, сообщает Zakon.kz.

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Повышение рейтинга у Рыбакиной стало возможным после победы в полуфинале турнира на кортах Индиан Уэллса над первой ракеткой мира Игой Швёнтек из Польши со счетом 6:2, 6:2.

"Не ожидала, что сыграю так хорошо. В четвертьфинале был тяжелый поединок. Мне нечего было терять сегодня. Хотела выйти на корт и насладиться, и все действительно так и получилось. Я провела один из лучших матчей в этом году. По-настоящему довольна игрой, надеюсь, против Соболенко буду играть так же".Елена Рыбакина

Для своего успеха казахстанка потратила полтора часа игрового времени и 7 эйсов. После этой виктории Елена в Live-рейтинге WTA расположилась на 8-й строчке. 


И теперь она сыграет за главный титул этих соревнований с представительницей Беларуси Ариной Соболенко, которой проиграла в финале AusOpen-2023.


Шанс взять реванш предоставится 19 марта (утро 20 марта по времени Астаны), когда Рыбакина будет играть финал. Начало матча – в 04:00.   

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