Елена Рыбакина не сможет подняться на третье место в обновленном мировом рейтинге

В понедельник, 9 сентября, по итогам US Open-2024 будет представлен обновленный рейтинг WTA. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сохранит за собой четвертую строчку, сообщает Zakon.kz.

Ранее в live-рейтинге, который не является официальным источником WTA, сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина поднялась на третье место. Это стало возможным после поражения американки Кори Гауфф в четвертом круге US Open – она не смогла защитить титул чемпионки и потеряла очки.

В ночь с 5 на 6 сентября в Нью-Йорке завершился матч 1/2 финала Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде между шестой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой и Каролиной Муховой (Чехия, 52 WTA).

Волевую победу в трех сетах одержала Джессика Пегула со счетом 1:6, 6:4, 6:2 и теперь она поднялась на третье место в live-рейтинге, а Рыбакина вернулась на четвертую строчку.

Таким образом, в официальной версии мирового рейтинга, который будет представлен в понедельник, 9 сентября, Джессика Пегула станет третьей ракеткой мира (+3 позиции), а лидер женского тенниса Казахстана Рыбакина останется на четвертом месте.

На US Open-2024 Елена провела только один матч. В первом раунде она обыграла австралийку Дестани Айяву (194 WTA) со счетом 6:1, 7:6 (7:1), а во втором отказалась от выступления из-за проблем со здоровьем.

В финале Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде Джессика Пегула сыграет со второй ракеткой мира Ариной Соболенко (Беларусь).