160 кг незаконно выловленной рыбы изъяли в Туркестанской области

В багажнике жителя Туркестанской области были найдены три мешка незаконно выловленной рыбы общим весом 160 кг, сообщает Zakon.kz.

На участке Аккум, возле Шардаринского водохранилища, стражи порядка остановили автомобиль Volkswagen Passat и проверили у водителя документы.



В ходе осмотра багажника авто было обнаружено трт мешка незаконно выловленной рыбы. Также у подозреваемого изъяли надувную лодку, рыболовные снасти и 160 кг рыбы различных видов.

Данный факт зарегистрировали по ст. 335 УК РК. Проводится досудебное расследование.

5 мешков рыбы общим весом 149 кг пытался перевезти павлодарец в салоне автомобиля.

