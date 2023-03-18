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Клеверли: Великобритания ценит поддержку Казахстана территориальной целостности Украины

Великобритания ценит поддержку Казахстана в отношении территориальной целостности Украины - Клеверли Фото: Zakon.kz
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли на брифинге в Астане высоко оценил постоянную и принципиальную позицию Казахстана в поддержке территориальной целостности Украины, сообщает Zakon.kz.

В Астане состоялся официальный визит министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли в Казахстан. Также в рамках встречи состоялся пресс-подход.

"Война России в Украине и попытка аннексировать часть ее территории - это нарушение принципов устава ООН. Это отрицание базовых прав украинского народа на выбор своего будущего. Великобритания высоко ценит постоянную и принципиальную позицию Казахстана в поддержке территориальной целостности Украины и ваше желание положить конец этой войне в соответствии уставу ООН".Джеймс Клеверли

Он отметил, что Великобритания уважает Казахстан в качестве независимой и суверенной страны, которая отказалась от своего огромного ядерного потенциала.

"Казахстан показывает свое лидерство в вопросах ядерной безопасности. Это очень важная глава для Казахстана. Я высоко ценю приверженность вашего президента в реформах в различных сферах".Джеймс Клеверли

В начале этой недели стало известно, что визит министра иностранных дел по делам содружества и развития соединенных королевств Великобритании и Северной Ирландии Джеймса Клеверли в Казахстан состоится 17-18 марта.

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