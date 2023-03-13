Стала известна дата визита главы МИД Великобритании в Казахстан
Фото: gov.uk
Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на пресс-конференции анонсировал визит главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли в Казахстан, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Он уточнил, что визит министра иностранных дел по делам содружества и развития соединенных королевств Великобритании и Северной Ирландии Джеймса Клеверли в Казахстан состоится 17-18 марта.
"В ходе пребывания в Астане он будет принят президентом Касым-Жомартом Токаевым и премьер-министром Алиханом Смаиловым, а также состоятся переговоры с руководством казахстанского внешнеполитического ведомства. В рамках визита планируется открытие сквера имени Елизаветы II в одном из скверов Астаны".Айбек Смадияров
Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 году в возрасте 96 лет в замке Балморал.
19 сентября стало известно, что по решению Касым-Жомарта Токаева один из скверов в Центральном парке Астаны будет назван в честь королевы Елизаветы II.
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