1,8 млрд долларов составил товарооборот между Великобританией и Казахстаном в 2022 году

Замминистра иностранных дел Казахстана Роман Василенко 18 марта 2023 года отметил, что двусторонний товарооборот в 2022 году между Великобританией и Казахстаном составил 1,8 млрд долларов, увеличившись на 58,7% по сравнению с 2021 года, сообщает Zakon.kz.

Роман Василенко отметил, что сотрудничество с Великобританией является важным приоритетом в многовекторной внешней политике Казахстана и носит статус стратегического партнерства. На протяжении более 30 лет дипломатических отношений между двумя странами налажено конструктивное политическое взаимодействие и созданы эффективные площадки двустороннего взаимодействия, такие как Стратегический диалог, Межправительственная комиссия по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, Деловой совет.

"Более того, Великобритания является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Казахстана, инвестировав в нашу экономику более 16 млрд долларов США. Двусторонний товарооборот в 2022 году составил 1,8 млрд долларов, увеличившись на 58,7% по сравнению с 2021 года. На данный момент в Казахстане зарегистрировано порядка 550 компаний, совместных предприятий и представительств с участием британского капитала, охватывающих практически все сектора отечественной экономики". Роман Василенко

Замминистра иностранных дел РК отметил, что две стороны в рамках официальной встречи продемонстрировали взаимный интерес к освоению новых ниш в переработке сырья, зеленой энергетике, в развитии углеродной нейтральности и других перспективных областях. Особое внимание было уделено дальнейшему развитию казахстанско-британскому сотрудничеству в вопросах транспорта, логистики, образования, в том числе открытия местных филиалов ведущих британских университетов.

"Мы тепло приветствуем сегодняшнее подписание меморандума о взаимопонимания между Казахстаном и Великобританией о стратегическом партнерстве в области критически важных редкоземельных металлов, меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области возобновляемого водорода. Эти меморандумы были подписаны министром иностранных дел (Великобритании. - Прим. ред.) и соответствующими министрами. Также меморандум о взаимопонимании по эффективному управлению экономического развития, который сегодня подпишут, также предстоящее завершение двусторонних переговоров по новому соглашению о стратегическом партнерстве и сотрудничестве". Роман Василенко

В Астане 18 марта 2023 года прошла пресс-конференция Романа Василенко и Джеймса Клеверли. Он заявил о готовности, помочь Казахстану в поддержании проекта "Среднего коридора" для того, чтобы найти альтернативные пути для экспорта казахстанских продуктов, будь то нефть и газ или что-либо другое. Также Клеверли заявил, что Великобритания ценит поддержку Казахстана в отношении территориальной целостности Украины.