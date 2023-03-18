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Какая погода ожидает казахстанцев в выходные и праздничные дни

Какая погода ожидает казахстанцев в выходные и праздничные дни Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в выходные и праздничные дни – с 18 по 24 марта 2023 года. Согласно прогнозу, ожидаются осадки, местами сильные, а в семи регионах страны –потепление, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", 18-19 марта на севере, востоке, в центре, на юге, юго-востоке страны прогнозируются осадки (дождь, снег), в южной половине страны – дождь.

"Сильные осадки (дождь, снег) ожидаются ночью 19 марта в горных районах Алматинской и Жетысуской областей, в связи с чем ожидается формирование склонового стока в вышеуказанных регионах", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, 22-24 марта на территории северных регионов ожидаются осадки (дождь, снег).

"С 21 марта в Улытауской, Павлодарской, с 22 марта в Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Абайской и Восточно-Казахстанской областях ожидается постепенное повышение дневных температур до 3-13 тепла".РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды в Алматы на неделю - с 18 до 24 марта 2023 года. Согласно данным "Казгидромета", в южной столице за семь дней значительно потеплеет: с 2 до 19 градусов тепла.

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