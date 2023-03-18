Смертельное ДТП в Жетысуской области: погибли двое взрослых и малолетний ребенок

Резкое ухудшение погодных условий спровоцировало ряд ДТП в Жетысуской области. Так, на 359 км автодороги Алматы-Оскемен произошло столкновение кроссовера Cherry с КамАЗом. На месте происшествия погибли 3 человека, среди них малолетний ребенок, сообщает Zakon.kz.

Еще двух пострадавших госпитализировали с различными травмами в больницу. На фотографии, сделанной полицией области, видно насколько сильно была деформирована машина.

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

Также, в полиции сообщили об еще двух ДТП в на территории области. Они зарегистрированы близ поселка Сагабуен в Аксуском районе. При выезде из населенного пункта 29-летний водитель Mitsubishi Lancer, не справившись с управлением, допустил опрокидывание с моста. Пострадали два человека.

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

В Аркалыке пьяный водитель снес автобусную остановку. 26-летний водитель за рулем автомобиля марки "ВАЗ 2112" врезался в остановку общественного транспорта.

