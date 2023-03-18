В Уральске подозреваемый в убийстве оказался сыном судьи

На окраине Уральска с признаками насильственной смерти было найдено тело 22-летнего парня. В тот же день полиция задержала подозреваемых, одни из которых оказался сыном местного судьи, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появилась информация о том, что через сутки молодой человек оказался на свободе благодаря связям родителя.

В областном суде заявили, что подозреваемый подросток находится под стражей.

"В СМИ была опубликована информация о том, что сын судьи г. Уральска был отпущен под домашний арест. Сообщаем, что по ходатайству прокурора областным судом была пересмотрена мера пресечения и постановлением коллегии изменена на содержание под стражей. Несовершеннолетний 2005 г.р. подозревается в нанесении тяжких телесных повреждении, повлекших смерть (ч. 3 ст. 106 УК РК) и по другим статьям УК РК. Дополнительно сообщаем, что действительно подозреваемый несовершеннолетний является сыном судьи суда №2 г. Уральска от первого брака", - говорится в сообщении.

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК не может быть разглашена.

Ранее сообщалось, что подростка подозревают в убийстве на западе Казахстана.