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Законодательство РК

Подростка подозревают в убийстве на западе Казахстана

Подростка подозревают в убийстве на западе Казахстана Фото: unsplash
На окраине села Октябрьское Байтерекского района утром 13 марта 2023 года обнаружили тело гражданина 2001 г. р. со следами побоев. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе Департамента полиции Западно-Казахстанской области.

В ведомстве отметили, что тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

"Назначены соответствующие экспертизы... По подозрению в совершении данного преступления были установлены и задержаны гражданин "С" 2003 г. р. и несовершеннолетний "Қ" 2005 г. р.".Пресс-служба ДП ЗКО

По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 106 ч. 3 УК РК ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть").

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