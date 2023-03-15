Подростка подозревают в убийстве на западе Казахстана

Фото: unsplash

На окраине села Октябрьское Байтерекского района утром 13 марта 2023 года обнаружили тело гражданина 2001 г. р. со следами побоев. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе Департамента полиции Западно-Казахстанской области.

Следите за новостями zakon.kz в: