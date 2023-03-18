Ситуация в Украине: Киев ввел санкции против президента Сирии, Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки
Фото: pixabay
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, из которого следует, что Украина ввела ввела санкции против президента Сирии Башара Асада, сообщает Zakon.kz.
- Папа Римский Франциск устроил в субботу аудиенцию для прибывших в Европу беженцев. Об этом сообщила служба печати Святого престола.
- Президент США Джо Байден заявил, что решение Международного уголовного суда в Гааге выдать ордер на арест президента России Владимира Путина "оправдано".
- Президент Украины Владимир Зеленский назвал выдачу ордера "историческим решением, с которого начнется историческая ответственность".
- Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал это решение "возмутительным и неприемлемым". Россия не признает юрисдикцию МУС.
- Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам России, имеющим гражданство Украины, подать заявление в МВД РФ об отказе от этого гражданства - в таком случае оно будет прекращено для них в день подачи заявления.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки, позволяющей Украине экспортировать свои продукты питания, заблокированные российским флотом в черноморских портах. На какой срок достигнуто соглашение, пока неизвестно.
- Американские авиакомпании потребовали от властей США запретить их конкурентам летать над Россией. Они жалуются, что Air India, Emirates и China Eastern Airlines получили несправедливое преимущество, экономя время и топливо за счет прямых перелетов.
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