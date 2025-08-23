Зеленский ввел санкции против дочери Ельцина и экс-супруги Путина

Украина ввела персональные санкции против 74 лиц, в том числе 65 россиян. Это отображено в подписанном президентом страны Владимиром Зеленским указе, сообщает Zakon.kz.

По информации РБК, среди тех, кто попал в украинский санкционный список дочь и советник первого президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и ее муж, бывший глава администрации президента Валентин Юмашев.

Также в списке экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, бывший глава Татарстана Минтимер Шаймиев и члены его семьи, вице-мэры Москвы Анастасия Ракова, Наталья Сергунина, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, политолог Дмитрий Саймс, замминистра обороны Павел Фрадков.

Кроме того, в списке бывшая жена Владимира Путина Людмила Очеретная и ее муж Артур, и несколько родственников президента, а также бизнесмены Наталья Касперская, Виктор Хмарин, Руслан Алисултанов.

Часть новых санкций введена, чтобы синхронизировать ограничения, введенные ранее Канадой.

Владимир Зеленский также объявил в своем Telegram-канале о введении санкций против 167 компаний и физлиц из некоторых стран, якобы ведущих бизнес с Россией.

По его словам, 139 физических и юридических лиц внесены в список в рамках синхронизации с санкциями, введенными Канадой. Еще против 28 граждан разных стран Украина ввела санкции самостоятельно.

Ранее Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН.