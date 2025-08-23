#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
537.34
623.05
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
537.34
623.05
6.65
Мир

Зеленский ввел санкции против дочери Ельцина и экс-супруги Путина

Президент Украины, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2025 04:59 Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского
Украина ввела персональные санкции против 74 лиц, в том числе 65 россиян. Это отображено в подписанном президентом страны Владимиром Зеленским указе, сообщает Zakon.kz.

По информации РБК, среди тех, кто попал в украинский санкционный список дочь и советник первого президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и ее муж, бывший глава администрации президента Валентин Юмашев.

Также в списке экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, бывший глава Татарстана Минтимер Шаймиев и члены его семьи, вице-мэры Москвы Анастасия Ракова, Наталья Сергунина, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, политолог Дмитрий Саймс, замминистра обороны Павел Фрадков.

Кроме того, в списке бывшая жена Владимира Путина Людмила Очеретная и ее муж Артур, и несколько родственников президента, а также бизнесмены Наталья Касперская, Виктор Хмарин, Руслан Алисултанов.

Часть новых санкций введена, чтобы синхронизировать ограничения, введенные ранее Канадой.

Владимир Зеленский также объявил в своем Telegram-канале о введении санкций против 167 компаний и физлиц из некоторых стран, якобы ведущих бизнес с Россией.

По его словам, 139 физических и юридических лиц внесены в список в рамках синхронизации с санкциями, введенными Канадой. Еще против 28 граждан разных стран Украина ввела санкции самостоятельно.

Ранее Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Тело альпинистки, погибшей на самом опасном пике СНГ, пролежит в горах Кыргызстана до 2026 года
Мир
05:59, Сегодня
Тело альпинистки, погибшей на самом опасном пике СНГ, пролежит в горах Кыргызстана до 2026 года
13-летний американец побил мировой рекорд, поймав 29-килограммового окуня
Мир
03:30, 24 августа 2025
13-летний американец побил мировой рекорд, поймав 29-килограммового окуня
В Канаде "приговорили к расстрелу" 400 страусов
Мир
02:30, 24 августа 2025
В Канаде "приговорили к расстрелу" 400 страусов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: