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Выборы в Мажилис и маслихаты: как проходит голосование в Алматы

Выборы в Мажилис и маслихаты: как проходит голосование в Алматы Фото: Zakon.kz
За процессом голосования наблюдал корреспондент Zakon.kz, побывав на избирательном участке №175 в Алматы, расположенном в КГУ "Общеобразовательная школа №97", и поделился впечатлением, как проходят выборы.

Чтобы жители близлежащих домов смогли проголосовать за своего кандидата, в школе на территории избирательного участка по месту жительства все тщательно подготовлено.

В школе расположен избирательный участок №175.

За полчаса до открытия произошло опломбирование избирательных урн. В соответствии со статьей 40 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" до начала голосования при присутствующих проверили целостность избирательных урн, отсутствие в них избирательных бюллетеней и в установленном порядке опломбировали их. Также были опечатаны пустые стационарные и переносные урны для голосования отдельных групп избирателей.


Выборы в Мажилис и маслихаты: как проходит голосование в Алматы

Фото: Zakon.kz


Открывая избирательный участок, директор школы №97, председатель избирательного участка Гульнар Тажибаева отметила, что помещение соответствует всем требованиям Конституционного закона о выборах.

"Определено место, где избиратель получает бюллетень. Для тайного голосования установлены кабины. Прозрачная стационарная урна для голосования установлена таким образом, чтобы голосующие при подходе к ней обязательно проходили через кабину для тайного голосования. Членам избирательной комиссии, наблюдателям, доверенным лицам и представителям СМИ в полной мере организованы условия для наблюдения за избирательным процессом".Гульнар Тажибаева


Выборы в Мажилис и маслихаты: как проходит голосование в Алматы

Фото: Zakon.kz


Гульнар Тажибаева добавила, что на избирательном участке присутствуют наблюдатели от общественных объединений и партий: "Аманат", "Байтак", Republica, Дауыс, Республиканское общественное объединение "Жастар үні", НПК.

На территории избирательного участка предусмотрен медпункт на случай, если кому-то понадобится срочное оказание первой медицинской помощи.

Кроме того, на участке оборудован уголок для лиц с инвалидностью. Подготовлены аудиоматериалы и трафареты для слабовидящих избирателей.


Выборы в Мажилис и маслихаты: как проходит голосование в Алматы

Фото: Zakon.kz

Помещения для голосования оснащены необходимыми информационными материалами. Часть информационных материалов по депутатам Мажилиса Парламента РК размещена на стендах в фойе школы.

Алматинцы смогут проголосовать на 602 избирательных участках, которые равномерно расположены в восьми районах мегаполиса.

Постановлениями избирательных комиссий определены 70 участков, в которых голосование может быть закончено в любое время, если проголосовали все избиратели, включенные в список для голосования. Согласно пункту 3 статьи 38 Конституционного закона, эти избирательные участки расположены в лечебных учреждениях, воинских частях. На семи избирательных участках голосование начинается с 6:00 – речь идет о воинских частях.

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