Голосование на довыборах в маслихат завершилось на закрытых участках в Алматы

В Алматы завершилось голосование на нескольких закрытых участках, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в воинской части №5571 (участок №107, ул. Гоголя, 139/15) проголосовали 563 избирателя (100%). 453 из них отдали свои голоса за Елену Бакарасову. Самое меньшее количество голосов получила Наталья Новосельцева (7 голосов). В протокол также внесли 14 голосов против.

В республиканском научно-практическом центре психического здоровья (участок №78, ул. Амангельды, 88) из 14 избирателей проголосовали 7. По два голоса набрали Азамат Молдасанов и Дмитрий Лактюшин, который сегодня отличился тем, что заявился на избирательный участок №90, как утверждают наблюдатели, не являясь избирателем на этом участке.

Ранее сообщалось, что 29 октября в Алматы и десяти областях Казахстана проходят выборы депутатов маслихатов, которые займут места выбывших избранников народа. Всего будут избраны два депутата областных, семь – городских и 12 – районных маслихатов.

Отметим, что в Алматы избирают нового депутата вместо Анны Башинской, которая сложила депутатские полномочия после скандала. Между тем город показал довольно низкую явку. По состоянию на 14:00 она составляла около 7,5%, это 3900 избирателей, притом что в округе №4 зарегистрировано 52 тыс. избирателей.