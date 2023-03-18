Участок трассы закрыли из-за непогоды в Алматинской области
Фото: pixabay
В 20:45 в Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий закрыли участок трассы Кокпек-Кеген-Тюп, сообщает Zakon.kz.
В регионе снег, метель и ограничена видимость.
Как уточнили в "КазАвтоЖол", движение закрыто для всех видов автотранспорта на участке от перевала Аласа до поселка Кеген.
Ранее синоптики РГП "Казгидромет" поделились штормовым предупреждением на 19 марта в Казахстане. По прогнозам синоптиков, в западной части республики ожидается пыльная буря, а в северных регионах – низовая метель.
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