Штормовое предупреждение на 19 марта: туман, ветер и буря ожидаются в Казахстане

Синоптики РГП "Казгидромет" поделились штормовым предупреждением на 19 марта в Казахстане. По прогнозам синоптиков, в западной части республики ожидается пыльная буря, а в северных регионах – низовая метель, сообщает Zakon.kz.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики ожидаются осадки (дождь, снег), в северной, восточной половине снег, низовая метель, гололед, в южной половине дождь, лишь на западе страны без осадков. По республике сохраняются туман, усиление ветра, на западе страны – пыльная буря.

Штормовое предупреждение на 19 марта

На севере и востоке Акмолинской области ожидается низовая метель, в то время как на западе области ночью и утром будет туман. Ветер, который начнет свое путешествие с юго-запада, со временем перейдет на северо-восточное направление, и на севере и востоке области порывы ветра достигнут скорости 15-20 м/с.



В то же время на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег, а на севере, востоке и юге области - низовая метель и гололед. На западе области также ожидается туман. В городе Петропавловск 19 марта также ожидается низовая метель, а ветер будет дуть со скоростью 15-20 м/с и изменит свое направление с северо-западного на северное.

В горных и предгорных районах Алматинской области скоро ожидается туман, а ветер будет дуть со стороны северо-востока, с порывами скорости 15-20 м/с на востоке и в горных районах области. В городе Алматы туман ожидается ночью и утром 19 марта.



В то же время, на востоке Костанайской области ожидается низовая метель, а на юге области - туман и гололед. Ветер также будет дуть со стороны северо-востока, с порывами скорости 15-20 м/с на востоке области. Дневная температура воздуха составит от 3 до 8 градусов мороза, а на юге - 1 градус тепла.

На севере, юге и востоке Павлодарской области также ожидается низовая метель и гололед 19 марта. Ветер будет дуть со стороны северо-запада, с порывами скорости 15-20 м/с. В городе Павлодар низовая метель ожидается как утром, так и днем 19 марта, а ветер будет дуть со стороны северо-запада со скоростью 15-20 м/с.

19 марта на севере и в горных районах Туркестанской области также ожидается северо-восточный ветер со скоростью 15-20 м/с.

В период с 18 по 19 марта в связи с прогнозом дневного положительного температурного фона и осадков в Костанайской области возможна угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения талыми водами. На юге Костанайской области (Наурзумский, Жангельдинский, Амангельдинский и район г. Аркалык) ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирования талого стока, ослабления ледовых явлений, подъемы уровней воды и возможны разливы.

В период с 18 по 20 марта в связи с прогнозом сохранения и дальнейшего повышения положительных температур воздуха в Актюбинской области ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирования талого стока, ослабления ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

В период с 18 по 20 марта в связи с прогнозом сохранения и дальнейшего повышения положительных температур воздуха в Западно-Казахстанской области ожидается продолжение формирования талого стока, ослабления ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

В период 18-20 марта года в связи с неустойчивым состоянием и большой высотой снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

Также синоптики предоставили прогноз погоды в Алматы на 18-20 марта.