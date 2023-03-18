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Казахстанского школьника пригласили учиться в престижный американский вуз

приглашение в США Фото: пресс-служба МОН РК
Ученик 12 класса Ерсултан Питебай получил приглашение от Массачусестского технологического института (МТИ), сообщает Zakon.kz.

По словам 18-летнего школьника, с 8 класса он мечтал учиться в престижном вузе в США. Упор он сделал на изучение физики.

"Больше 5 лет участвую в различных олимпиадах. В восьмом классе впервые участвовал в республиканской олимпиаде, дальше в Международной олимпиаде по физике, где завоевал две золотых и две серебряных медали", – рассказал школьник.

Для поступления Питебай готовился около года. Ему потребовалось сдать экзамены и написать эссе.

"Достижениями и экзаменами поступление не ограничивается. Главный совет, который можно дать моим ровесникам, – усердно трудиться и заниматься любимым делом. Я благодарен своим родителям и учителям, которые поддерживали меня на протяжении всего пути", – сказал ученик НИШ физико-математического направления города Алматы.

Окончив вуз, школьник намерен внести свой вклад в развитие отечественной науки.

Отмечается, что МТИ занимает лидирующие позиции в престижных рейтингах университетов мира, является новатором в областях робототехники и искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что алматинские школьники разработали приложение для диагностики заболеваний.

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МОН РК Алматы
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